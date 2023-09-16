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Руc Тат
Общество 16 сентября 2023 18:00

Самым возрастным участником «Кросса нации» в Лениногорске стал 84-летний Талгат Низамов

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Самым возрастным участником «Кросса нации» в Лениногорске стал 84-летний Талгат Низамов
Фото: "Лениногорские вести"

Самым возрастным участником «Кросса нации» в Лениногорске стал 84-летний Талгат Низамов. Об этом пишут «Лениногорские вести».

Массовые состязания стартовали в 11 часов утра, всего было запланировано 11 забегов.

«Я 50 лет работал шофером, и в колхозе, и в городе. Занимался бегом, скандинавской ходьбой. Сегодня не удалось побить рекорды, но в моем возрасте главное — участие», — поделился мужчина.

Фото: "Лениногорские вести"

Перед стартом забегов участников поприветствовали, также состоялось вручение значков ГТО и стипендий главы муниципалитета студентам, показавшим отличные результаты в учебе. Желающие могли сдать нормы ГТО, отличившимся подарили сувениры, ручку и магнит с символикой.

Первым на дистанцию вышли руководители предприятий. Мужчинам предстояло пробежать по три круга (1,2 км), женщинам — два круга (800 метров).

Для победителей были подготовлены 11 кубков, в том числе для самого юного участника, и медали за 1-е, 2-е и 3-е места.

  • Фото: "Лениногорские вести"
  • Фото: "Лениногорские вести"
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