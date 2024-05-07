Самому молодому ветерану в Челнах — 97 лет, самому старшему исполнилось 103 года

Самому молодому ветерану, проживающему в Набережных Челнах, — 97 лет, самому старшему исполнилось 103 года. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«9 мая — это праздник торжества справедливости, добра над злом. Какие бы времена ни были, жители нашей страны отмечали, отмечают и будут отмечать этот великий праздник, чествовать живых ветеранов, помнить о погибших воинах. К сожалению, из года в год их количество становится все меньше. Возраст свое берет», — прокомментировал мэр Челнов.

Начальник управления образования исполкома Рустем Хузин сообщил, что сегодня в Набережных Челнах зарегистрированы 615 ветеранов Великой Отечественной войны. На социальном обслуживании состоят 40 одиноко проживающих ветеранов.

«Вопросом особой важности для нас является всесторонняя поддержка ветеранов. 8 мая в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», — сообщил он.

В мероприятии примут участие 5 ветеранов войны и два родителя участников СВО из Автограда.

От имени Раиса Республики Татарстан в город поступили и вручаются подарочные продуктовые наборы – в общей сложности 618 штук. От имени мэра города подарочные продуктовые наборы получат семьи участников специальной военной операции.

По словам спикера, условия жизни и быта, вопросы пенсионного и медицинского обслуживания ветеранов находятся в зоне внимания городских служб, администраций районов, руководителей предприятий и организаций.

Ветеранам проводятся комплексные диспансерные осмотры. По показаниям врачей они вне очереди обеспечиваются слуховыми аппаратами, зубопротезированием.

Стационарное лечение ветеранам войны предлагают во всех круглосуточных стационарах города, в том числе в госпитале для ветеранов войн, где в каждом профильном отделении выделены специальные палаты с улучшенными условиями для пребывания в период лечения (46 палат). Все палаты отремонтированы и укомплектованы твердым и мягким инвентарем, оснащены телевизорами, бытовыми приборами.

Многие из ветеранов проходят лечение дома, для них организованы стационары на дому, с постоянным наблюдением врачей и выпиской необходимых препаратов.

«Наверное, мы последнее поколение, которое видело ветеранов и вживую общалось с ними. Внимание к ветеранам должно быть особенное, и не только в праздники», — констатировал Магдеев.