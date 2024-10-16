Самолёты делегаций саммита БРИКС разместят на новом перроне в аэропорту Казани

В казанском аэропорту к саммиту БРИКС построили новый перрон - место для стоянки самолётов. Именно там разместят самолёты делегаций, которые прибудут на саммит.

«В аэропорту реализован проект по расширению пассажирского авиационного перрона, включающего также отдельную зону для проведения противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом», - пояснил руководитель пресс-службы международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Кроме того, к саммиту была закуплена дополнительная техника: перронный автобус, аэродромный тягач для буксировки воздушных судов, шесть авиационных трапов, автомобиль для противообледенительной обработки, два автомобиля обслуживания туалетной и водяной систем и другое оборудование, добавил он.