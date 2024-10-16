news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 16 октября 2024 13:19

Самолёты делегаций саммита БРИКС разместят на новом перроне в аэропорту Казани

Скопировать ссылку

В казанском аэропорту к саммиту БРИКС построили новый перрон - место для стоянки самолётов. Именно там разместят самолёты делегаций, которые прибудут на саммит.

«В аэропорту реализован проект по расширению пассажирского авиационного перрона, включающего также отдельную зону для проведения противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом», - пояснил руководитель пресс-службы международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Кроме того, к саммиту была закуплена дополнительная техника: перронный автобус, аэродромный тягач для буксировки воздушных судов, шесть авиационных трапов, автомобиль для противообледенительной обработки, два автомобиля обслуживания туалетной и водяной систем и другое оборудование, добавил он.

#аэропорт Казань #саммит БРИКС
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100