Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку во Владикавказе, пострадали восемь человек

На окраине Владикавказа произошло чрезвычайное происшествие: самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, сообщает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, воздушное судно перевозило 15 пассажиров, среди которых были двое несовершеннолетних. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм пока уточняются. Предварительно, их восемь.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств аварийной посадки. Компетентные органы собирают дополнительную информацию о случившемся.