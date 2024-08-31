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Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку во Владикавказе, пострадали восемь человек
На окраине Владикавказа произошло чрезвычайное происшествие: самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, сообщает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, воздушное судно перевозило 15 пассажиров, среди которых были двое несовершеннолетних. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм пока уточняются. Предварительно, их восемь.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств аварийной посадки. Компетентные органы собирают дополнительную информацию о случившемся.
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