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Общество
3 февраля 2022  10:52
Эльза Кузнецова

Самолет Як-42 из аэропорта «Казань» готовят к транспортировке в Лаишевский техникум

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Самолет Як-42 из аэропорта «Казань» готовят к транспортировке в Лаишевский техникум

Лаишевскому экономическому техникуму передадут в безвозмездное пользование самолет Як-42. Сейчас судно готовят к транспортировке из аэропорта «Казань» в Лаишевский район.

«Самолет принадлежит одной из авиакомпаний Татарстана. ГК „Тулпар“ закупил и передает самолет Лаишевскому технико-экономическому техникуму. Сейчас судно находится в международном аэропорту „Казань“. Его разберут и аккуратно отбуксируют на территорию образовательной организации», — разъяснила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Лаишевского района Айгуль Амирова. 

Самолет будет передан бесплатно в качестве учебной лаборатории. Студенты, получающие образование по техническим специальностям, смогут закреплять полученные знания на практике. 

Использовать лабораторию будут для обучения пилотов, бортпроводников и специалистов по проведению аварийно-спасательных работ, которые востребованы сегодня на рынке гражданской авиации.

Лаишевский техникум готовит специалистов по семи направлениям технического и гуманитарного профиля. На сегодняшний здесь работает единственный в Татарстане авиационный учебный центр. Студенты успешно осваивают в том числе и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов. Самолет Як-42 станет новой площадкой для закрепления полученных знаний и освоения новых практик. 

Фото, видео: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#лаишевский район рт #самолеты
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