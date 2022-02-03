Самолет Як-42 из аэропорта «Казань» готовят к транспортировке в Лаишевский техникум

Лаишевскому экономическому техникуму передадут в безвозмездное пользование самолет Як-42. Сейчас судно готовят к транспортировке из аэропорта «Казань» в Лаишевский район.

«Самолет принадлежит одной из авиакомпаний Татарстана. ГК „Тулпар“ закупил и передает самолет Лаишевскому технико-экономическому техникуму. Сейчас судно находится в международном аэропорту „Казань“. Его разберут и аккуратно отбуксируют на территорию образовательной организации», — разъяснила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Лаишевского района Айгуль Амирова.

Самолет будет передан бесплатно в качестве учебной лаборатории. Студенты, получающие образование по техническим специальностям, смогут закреплять полученные знания на практике.

Использовать лабораторию будут для обучения пилотов, бортпроводников и специалистов по проведению аварийно-спасательных работ, которые востребованы сегодня на рынке гражданской авиации.

Лаишевский техникум готовит специалистов по семи направлениям технического и гуманитарного профиля. На сегодняшний здесь работает единственный в Татарстане авиационный учебный центр. Студенты успешно осваивают в том числе и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов. Самолет Як-42 станет новой площадкой для закрепления полученных знаний и освоения новых практик.