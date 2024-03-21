«Самолет» вышел из проекта, по которому хотели застроить жильем 113 гектаров в Казани

Группа «Самолет» вышла из проекта застройщика «Самолет-лотос». Ранее по данному проекту хотели застроить жильем 113 гектаров в Казани, пишут «Ведомости».

Согласно информации «СПАРК-Интерфакса», 50% доли в данной фирме выкупил партнер группы – «Р-эстейт». Напомним, владелец группы - местный предприниматель и глава фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана Джаудат Миннахметов.

По данным издания, вышеупомянутую сделку закрыли в середине марта 2024-го. Представитель «Самолета» от комментариев отказался. Связаться с представителем «Р-эстейта» и Миннахметовым тоже не смогли.

До этого «Самолет» договорился с «Р-эстейт», что вместе застроют 113 гектаров в Советском районе Казани. Проект должен был располагаться около коттеджного поселка «Абу-Даби» и загородного комплекса «Дубай». По некоторым данным, в той местности хотели построить 170 коттеджей. Общая площадь поселка должна была составить до 1 млн «квадратов». Потом одно архитектурное бюро, разрабатывающее данный проект, опубликовало рендеры будущего поселка с 9-этажными домами.

«Самолет» - один из крупнейших российских застройщиков жилья, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.