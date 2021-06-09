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Ру Тат
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9 июня 2021  10:36

Самолет ВВС Болгарии исчез в районе Черного моря

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Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии потерял связь с командованием и исчез с радаров, выполняя полеты в районе Черного моря во время тренировочных учений «Шабла-21». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. 

«Началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, ВВС и Пограничной полиции», — сообщает Министерство обороны Болгарии. 

Все еще ведутся поиски пилота. Тренировки «Шабла-21» временно прекращены.

#учения #черное море
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