Самолет ВВС Болгарии исчез в районе Черного моря

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии потерял связь с командованием и исчез с радаров, выполняя полеты в районе Черного моря во время тренировочных учений «Шабла-21». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

«Началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, ВВС и Пограничной полиции», — сообщает Министерство обороны Болгарии.

Все еще ведутся поиски пилота. Тренировки «Шабла-21» временно прекращены.