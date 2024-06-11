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Происшествия 11 июня 2024 07:53

Самолет ВКС России разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб

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Самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», – указали в ведомстве.

Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.

#вкс россии #авиакатастрофа
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