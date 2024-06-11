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Самолет ВКС России разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб
Самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«При выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», – указали в ведомстве.
Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.
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