«Самолет» сядет под Казанью: федеральный застройщик присматривает площадку у KazanRing

ГК «Самолет», которая входит в топ крупнейших девелоперов России, может построить жилой комплекс под Казанью. Речь идет об участке рядом с KazanRing. Ранее компания, связанная с семьей Джаудата Миннахметова, согласовывала проект планировки этой территории под названием «Лотос».

ГК «Самолет», которая входит в топ крупнейших девелоперов России, может построить жилой комплекс под Казанью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самолет» может стать четвертым федеральным игроком, который придет на рынок жилья Казани. Не вытеснят ли московские и питерские девелоперы казанских коллег, разбирался «Татар-информ».

«Самолет» и его партнер

2 июня компания «Самолет» зарегистрировала в Казани новое юрлицо – ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Лотос». Руководитель новой компании – Егор Анучин.

Телеграм-канал Filatoff Inc. сообщает, что «Самолет» будет строить новый жилой микрорайон в Татарстане, а его партнером станет местное ООО «Р-Эстейт». Эта компания зарегистрирована в том же здании, что и «Самолет-Лотос», – на Аделя Кутуя, 82. По данным «Сбис», учредителем «Р-Эстейт» является Джаудат Миннахметов – руководитель ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ» и по совместительству бизнесмен.

«Самолет» может вырастить «Лотос»

В группе компаний «Самолет» не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что девелопер будет развивать проект в Татарстане. На сайте застройщика казанский проект также не презентовали. Это значит, что достоверных данных о том, где и какой жилой комплекс построят москвичи, нет.

Однако в 2018 году мэрия Казани опубликовала постановление исполкома Казани «О подготовке проекта планировки и межевания территории «Лотос». Речь идет о застройке территории, которая граничит с KazanRing, загородным комплексом «Дубай» и коттеджным поселком «Абу-Даби». Отметим, что проекты «Дубай» и «Абу-Даби» связывают с семьей Миннахметовых. В свое время они выкупили участки общей площадью около 100 га у зверосовхоза «Бирюли».

В 2018 году мэрия Казани опубликовала постановление исполкома Казани «О подготовке проекта планировки и межевания территории «Лотос» Фото: приложение к постановлению

На публичных слушаниях по проекту планировки «Лотос» в качестве девелопера выступала компания «РР-Девелопмент». Ее руководитель – Равиль Шигапов – возглавляет и компанию «Р-Эстейт», которую называют партнером «Самолета» в Казани. Найти контакты «Р-Эстейт» и «РР-Девелопмент» в открытых источниках не удалось.

На сайте Казанского исполкома нет информации о том, что проект планировки «Лотос» утвержден. Скорее всего, к его реализации и подключится московский «Самолет».

По «Лотосу» казанский исполком проводил публичные слушания еще в 2018 году. Тогда речь шла о том, чтобы перевести часть земель в жилую зону и построить коттеджи. Однако «Самолет» вряд ли будет строить индивидуальное жилье. Директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что «Самолет» чаще продает жилье эконом-класса с финишной отделкой.

Казанский сосед «Лотоса»

Два года назад казанские СМИ сообщали, что девелоперский проект будет развивать сын Джаудата Миннахметова – Ирек Миннахметов. Его группа компаний «МИД» совместно с «Унистроем» должна была построить 170 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Для этого планировали создать новую компанию, а партнерство планировали развивать по принципу «50 на 50». Однако в марте 2020 года 41-летний Ирек Миннахметов скончался.

Сейчас компания «Унистрой» самостоятельно реализует проект в Высокогорском районе – ЖК «Атмосфера». Он находится на противоположной от «Лотоса» стороне. Это 14 многоквартирных домов высотой до 7-8 этажей на 3732 квартиры.

Сейчас компания «Унистрой» самостоятельно реализует проект в Высокогорском районе – ЖК «Атмосфера». Он находится на противоположной от «Лотоса» стороне Фото: скриншот

Анастасия Гизатова считает, что продажи «Унистроя» не снизятся из-за появления «Самолета» по соседству, так как казанский застройщик уже реализовал большинство своих квартир.

Конечно, говорить о том, сколько будут стоить квартиры в «Лотосе», рано. Однако для общего представления приведем цены на квартиры в соседнем ЖК «Атмосфера». Самые маленькие «однушки» площадью от 24,5 кв. м стоят от 3,8 млн рублей, «двушки» – от 4,7 млн рублей (от 43,3 кв. м), «трешки» – от 7,5 млн рублей (76,5 кв. м).

Московский конкурент «Самолета»

Группа компаний «Самолет» – один из крупнейших федеральных девелоперов. Компания была основана в 2012 году, строит жилые комплексы в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. По данным информационной системы «ДОМ.РФ», на данный момент «Самолет» строит 150 многоквартирных домов. В его копилке 135 сданных объектов.

По данным того же портала «ДОМ.РФ», «Самолет» по состоянию на 6 июня занимает третье место по объему строительства в России. Группа компаний возводит почти 2,4 млн кв. м жилья. Ее опережают группы «ПИК» (почти 5,7 млн кв. м) и «ЛСР» (почти 2,6 млн кв. м).

К слову, «Самолет» конкурирует с «ПИКом» и в Казани. Московский «ПИК» долго присматривался к казанском рынку недвижимости. В конце мая девелопер открыл продажи в ЖК «Нокса парк». На данный момент строятся три корпуса. В рекламном буклете указано, что студии будут стоить от 3,7 млн рублей, однокомнатные квартиры – от 5,9 млн рублей, двухкомнатные – от 6,2 млн рублей, трехкомнатные – от 11,3 млн рублей. Учитывая, что квартиры сдаются в чистовой отделке, речь скорее идет о жилье эконом-класса.

В целом столичный «ПИК» не произвел на казанском рынке недвижимости революции. Дома в «Нокса парке» не сильно отличаются от того, что строят казанские девелоперы. Более того, в Казани можно найти более интересные объекты с точки зрения архитектуры и планировок.

К чему приведет экспансия федералов?

Кроме «ПИКа» в Казани работают еще два федеральных девелопера – питерский «Эталон» и ижевский «КОМОССТРОЙ». «Эталон» выкупил объекты «ЮИТа», который полностью ушел из России. Возможно, это и не связано со сменой собственника, однако после прихода «Эталона» ожила строительная площадка в роще на Гаврилова. Здесь, на берегу Казанки, «ЮИТ» должен был возводить ЖК «Талони», однако приостановил стройку на несколько лет из-за протестов экологов и местных жителей.

Ижевский «КОМОС» строит дом на Губкина. Он получил участок в обмен на то, что достроил проблемные дома «ФОНа».

Участники рынка считают, что приход еще одного федерального игрока – ГК «Самолет» – в целом ничего не изменит.

«Площадка, на которую входит «Самолет», никак не повлияет на городской рынок недвижимости. Этот жилой комплекс будут рассматривать те, кто любит Дербышки, те, кто хотел бы жить в Высокогорском районе рядом с родителями, либо инвесторы, которые готовы купить загородку, так как она дешевле городской недвижимости», – говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев считает, что влияние «Самолета» на местный рынок будет зависеть от того, какой проект предложит застройщик.

«Нельзя сказать, что они работают в каком-то конкретном сегменте рынка, их портфолио довольно разношерстное. Не думаю, что «Самолет» предложит что-то радикально отличающееся от средней стоимости в регионе, – в Казани честное ценообразование, отвечающее реальному положению дел», – говорит Галеев.

Иными словами, «Самолет» может сделать революцию на казанском рынке жилья, если предложит какой-то очень оригинальный проект или будет демпинговать. Однако участники рынка сомневаются, что застройщик выберет такой путь.

«Как правило, федеральные девелоперы осваивают одну-две площадки и занимают небольшую долю на рынке, поэтому вряд ли стоит ждать существенного передела на рынке», – считает заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Гуландам Фатхуллина