Самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска совершил аварийную посадку в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска совершил аварийную посадку в Минеральных водах из-за отказа генератора. Об этом РИА Новости сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Посадка прошла без происшествий в аэропорту назначения. По словам источника, самолет следовал из Нижневартовска. В авиакомпании «Азимут» подтвердили, что их борт благополучно приземлился в Минеральных водах, однако не предоставили дополнительных деталей.

Накануне в Московской области, в районе деревни Большое Карасево потерпел крушение самолет Superjet 100. Полет длился более часа, после чего самолет упал. ЧП произошло во время тестового полета после планового ремонта. Перед падением экипаж подал сигнал бедствия. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Погибшие были пилотами компании «Гражданские самолеты Сухого». Они выполняли облет, вылетев из аэропорта Жуковского. По данным МЧС, других жертв катастрофы нет.