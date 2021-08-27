Самолет Су-24 разбился под Пермью

Под Пермью потерпел крушение истребитель Су-24, передает ТАСС. В Центральном военном округе сообщили, что два пилота, находившиеся на борту, успели катапультироваться.

«27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. По докладу с места летчики катапультировались», — рассказали в округе.

Для эвакуации направлен вертолет поисково-спасательной службы.

Отмечается, что разрушений на месте падения самолета не произошло.

Ранее катастрофа с военным самолетом во время тренировочного полета произошла 18 августа. Под Астраханью у полигона Ашулук упал истребитель МИГ-29, о чем сообщал «Татар-информ».