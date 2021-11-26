Самолет с министром иностранных дел Швейцарии на борту экстренно сел в Москве

В московском аэропорту «Домодедово» экстренно приземлился самолет, на борту которого находится министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на информированный источник.

Воздушное судно Falcon 900EX швейцарских ВВС направлялось по маршруту Новосибирск — Ханчжоу. Однако из-за технических неполадок оно вернулось в новосибирский аэропорт «Толмачево», а затем оказалось перенаправлено в столицу России, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Швейцарской Конфедерации.

Отмечается, что угрозы для жизни пассажиров из-за инцидента не было. Полет в КНР продолжится, когда все неполадки будут устранены.