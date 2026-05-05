Самолет с изображением первых женщин-буровиков Татарстана начал выполнять полеты

Авиакомпания ЮВТ АЭРО ввела в эксплуатацию самолет с тематическим оформлением, посвященным первым женщинам-буровикам Татарстана, сообщила пресс-служба «Татнефти».

В годы Великой Отечественной войны, после ухода мужчин на фронт, их работу на буровых установках взяли на себя женщины, в том числе совсем молодые. Среди них – Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова, Мухтарама Мухаматхарасова, Фатима Шакирова.

Они направлялись на промыслы по комсомольским путевкам и трудились в сложных условиях: под открытым небом, при низких и высоких температурах, зачастую вручную управляя оборудованием. Помимо основной работы, они занимались заготовкой леса, перевозкой камня и земляными работами.

25 июля 1943 года на Шугуровской скважине №1 был получен первый промышленный приток нефти, что стало важным событием для развития нефтедобычи в Татарстане. Этот момент впоследствии занял значимое место в истории республики.

Одна из участниц тех событий, Нурсина Сулейманова, прожила 105 лет. По воспоминаниям, даже в пожилом возрасте она говорила, что с готовностью вернулась бы к работе на буровой.

Оформление самолета включает изображение, основанное на фрагменте картины художника Рустема Хузина «На тверди Ромашкинского месторождения».

Это третий борт, оформленный в рамках проекта «Герои татарстанской нефти», который запустили в год празднования 75-летия «Татнефти». Он направлен на сохранение исторической памяти о людях, стоявших у истоков нефтяной отрасли региона.

Самолеты, посвященные выдающемуся руководителю, ученому, изобретателю Узбеку Саттарову и начальнику производственного объединения «Татнефть» в 1956-1960 годах Валентину Шашину, уже выполняют регулярные рейсы.

По данным пресс-службы компании, проект «Герои татарстанской нефти» будет продолжен.