Самолет с флагом Победы пролетел четыре круга в небе над Бавлами

Сегодня жители Бавлинского района РТ, как и остальные жители республики, празднуют 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Неожиданным сюрпризом для горожан стал самолет с флагом победы «АН-2», появившийся над площадью в ясном голубом небе.

Идея устроить такой сюрприз принадлежит оргкомитету муниципалитета. Благодаря спонсорской поддержке нефтяников, самолет для праздника предоставил аэроклуб ДОСААФ России города Октябрьский Республики Башкортостан.

Начальник аэроклуба, военный летчик морской авиации гвардии — майор запаса Айдар Хамитов сообщил, что сегодня «АН-2» совершил четыре круга над Бавлами. «За штурвалом находились два пилота: лично я и мой напарник Ришат Исхаков, у которого стаж полетов уже более 10 лет», — рассказал начальник аэроклуба. Сам же Айдар Хамитов служит в авиации более сорока лет.

Самолет в чистом мирном небе оставил радостные и яркие впечатления среди жителей, особенно — детей.

По информации «Бавлы-информ», празднование Победы началось с парада, в котором приняли участие трудовые коллективы, студенты и школьники, а также военная техника времен Великой Отечественной войны, восстановленная членами патриотического клуба «Пегас».

По площади промаршировали ветераны боевых действий, сотрудники местных подразделений МВД, МЧС, медицинские работники, связисты, юнармейцы, школьники в форме различных родов войск.

Участники Великой Отечественной войны, а их всего на весь район осталось девять, в этом году не смогли присутствовать в параде Победы, поэтому знамена всех фронтов Великой Отечественной войны пронесли по площади их внуки, переодетые в форму солдат той поры.

С Днем Победы горожан поздравил глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин. От имени президента Татарстана Рустама Минниханова бавлинцев также поздравил депутат Госсовета РТ Леонид Якунин.

Бавлинцы почтили память погибших на войне земляков минутой молчания.

Фото: «Бавлы-информ».