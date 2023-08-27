Самолет рейса Москва – Минводы экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Самолет, летевший из Москвы в Минводы, сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:58 мск "по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров"», – указано в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги. Инцидент произошел в небе над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета.

В настоящее время самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда.