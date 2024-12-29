Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Самолет, потерпевший крушение в Казахстане получил повреждения из-за обстрела с земли
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение, выполняя рейс из Баку в Грозный, получил повреждения вследствие обстрела с земли.
Об этом рассказал в интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как сообщает ТАСС, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.
«Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета», – отметил глава государства.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников