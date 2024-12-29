Самолет, потерпевший крушение в Казахстане получил повреждения из-за обстрела с земли

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение, выполняя рейс из Баку в Грозный, получил повреждения вследствие обстрела с земли.

Об этом рассказал в интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает ТАСС, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.

«Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета», – отметил глава государства.