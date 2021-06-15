Самолет Новокузнецк — Москва сел в Казани из-за пассажира, которому стало плохо

Вынужденная посадка самолета Новокузнецк — Москва произошла сегодня в 7.15 в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«Посадка прошла благополучно. Пассажир госпитализирован в больницу города. В 08:22 воздушное судно продолжило движение по маршруту», — сообщил Адель Гатауллин.

Как рассказали агентству в пресс-службе РКБ, мужчина сейчас находится в операционной. Ему 66 лет, он из Кемеровской области, врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. Мужчину доставили в РКБ и уже оперируют.