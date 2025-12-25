news_header_top
Происшествия 25 декабря 2025 14:43

Самолет, летевший в Москву, сел в Казани из-за пассажира, которому стало плохо

Сегодня самолет, следовавший по маршруту Санья — Москва, экстренно сел в аэропорту Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе казанского аэропорта, вынужденная посадка произошла из-за того, что один из пассажиров самолета почувствовал себя плохо.

«Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань" в 11.05. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажир был госпитализирован. После дозаправки воздушное судно в 12.55 продолжило движение по маршруту», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

