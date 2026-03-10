Самолеты, летевшие из Казани в Краснодар и Сочи, ушли на запасные аэродромы

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Казани в Краснодар, ушел на запасной аэродром в Сочи. Причиной стали временные ограничения воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным перевозчика, из-за введенных ограничений задерживается вылет рейса N4-710 по маршруту Краснодар — Казань. Самолет, выполнявший рейс N4-709 Казань — Краснодар, благополучно приземлился в Сочи.

Кроме того, ограничения затронули авиарейсы между Казанью и Сочи. Рейс N4-414 был перенаправлен на запасной аэродром в Махачкале, а вылет рейса N4-413 Сочи — Казань задерживается.

Отметим, что ограничения в аэропорту Краснодара действуют с 14.07, а в аэропорту Сочи — с 16.35. В Росавиации пояснили, что эти меры введены для обеспечения безопасности полетов.