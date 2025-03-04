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Происшествия 4 марта 2025 11:30

Самолет, летевший из Душанбе в Казань, вернулся в аэропорт по техническим причинам

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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Душанбе в Казань, вернулся в аэропорт по техническим причинам.

По информации на онлайн-табло, самолет должен был прилететь в столицу Татарстана в 10:20. По новой информации, самолет приземлится в 15:10.

Кроме того, рейс Казань — Москва должен был покинуть аэропорт в 12:30, вместо этого он вылетит из Казани только в 19:05.

«В связи с возвратом самолета рейса Душанбе – Казань задерживается вылет самолета из Казани в Москву. Перелеты будут выполняться на резервном самолете перевозчика. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

#аэропорт Казань #авиарейс
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