Происшествия 26 августа 2025 12:02

Самолет, летевший из Лондона в Пекин, совершил экстренную посадку в России

Сегодня самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air China, летевший по маршруту Лондон – Пекин, совершил посадку на запасном аэродроме в России.

Как сообщили в Росавиации, предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности и запросил снижение.

Диспетчеры оперативно отреагировали на полученный сигнал и предоставили необходимую информацию экипажу о ближайших запасных аэродромах, способных принять воздушное судно. Специалисты обеспечили навигационную помощь при следовании по наикратчайшему маршруту на выбранный запасной аэродром Нижневартовска, а также проинформировали экипаж о фактической метеорологической обстановке.

Благодаря профессионализму и слаженной работе самолет совершил посадку через час после объявления сигнала PAN на аэродроме Нижневартовск.

На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 251 пассажир. Как ожидается, резервный самолет прилетит в Нижневартовск 14.00 и вылетит в Пекин в 18.00.

