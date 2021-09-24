Самолет из Омска вынужденно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира
Сегодня в половину восьмого утра в казанском аэропорту произошла вынужденная посадка самолета рейса Омск – Москва из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
«Пассажир был госпитализирован в больницу города Казань. В 08:25 борт продолжил движение по маршруту», – сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
Как уточнили агентству в пресс-службе РКБ, пассажиру 35 лет, он потерял сознание на борту.