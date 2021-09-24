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Ру Тат
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24 сентября 2021  09:42
Павел Климчак

Самолет из Омска вынужденно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира

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Сегодня в половину восьмого утра в казанском аэропорту произошла вынужденная посадка самолета рейса Омск – Москва из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

«Пассажир был госпитализирован в больницу города Казань. В 08:25 борт продолжил движение по маршруту», – сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Как уточнили агентству в пресс-службе РКБ, пассажиру 35 лет, он потерял сознание на борту.

#аэропорт #вынужденная посадка
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