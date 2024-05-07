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Происшествия 7 мая 2024 13:42

Самолет из Новосибирска экстренно сел в Казани из-за отказа двигателя

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Авиационный инцидент произошел накануне. Airbus A320, выполнявший регулярный дневной рейс из Новосибирска в Казань, спустя почти три часа полета объявил сигнал «Срочность» и доложил об отказе левого двигателя. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Спустя 20 минут самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани. В настоящее время воздушное судно отстранили от полетов. Обратный рейс S75036 Казань – Новосибирск был отменен.

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