Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Самолет из Москвы вынужденно сел в Нижнекамске из-за плохих погодных условий
Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Киров, совершил посадку на запасном аэродроме в Нижнекамске из-за переохлажденного дождя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.
Борт авиакомпании «Победа» планировал прибыть в Киров в 9:48, но из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение отправить его на запасной аэродром в международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске.
Судя по данным онлайн-табло, самолет вылетел из Нижнекамска в Киров в 14:14 по московскому времени.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников