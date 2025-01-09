Самолет из Москвы вынужденно сел в Нижнекамске из-за плохих погодных условий

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Киров, совершил посадку на запасном аэродроме в Нижнекамске из-за переохлажденного дождя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.

Борт авиакомпании «Победа» планировал прибыть в Киров в 9:48, но из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение отправить его на запасной аэродром в международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске.

Судя по данным онлайн-табло, самолет вылетел из Нижнекамска в Киров в 14:14 по московскому времени.