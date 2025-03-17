Самолет из Египта приземлился в Казани из-за ограничений в нижегородском аэропорту

Сегодня ночью в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате самолет из Египта, следовавший в Нижний Новгород, совершил посадку в Казани. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта в Telegram-канале.

«Рейс из Шарм-Эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил посадку в Казани. Его прибытие в наш аэропорт мы ожидаем в 13:30», – говорится в сообщении.

В настоящее время Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова работает в штатном режиме.