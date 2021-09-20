Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти женщины на борту

Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажирки на борту, как сообщает «ТАСС».

«Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья – Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, Сочи», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Несмотря на оказание первой помощи пассажиром-врачом и членами экипажа, женщина скончалась до прибытия в аэропорт. В пресс-службе аэропорта Сочи уточнили, что погибшая 62-летняя пассажирка из города Курган.