Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказал источник в экстренных службах, в результате крушения погибли двое человек. Также были госпитализированы четыре члена экипажа, на борту находились 10 граждан.

«Один человек в стабильно тяжелом состоянии. Его подняли в реанимацию, минуя приемный покой», — рассказал источник.

Пожар на месте крушения был потушен. Отмечается, что самолет при соприкосновении с землей частично разрушился.