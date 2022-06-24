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Ру Тат
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Происшествия
24 июня 2022  06:32

Самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя

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Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказал источник в экстренных службах, в результате крушения погибли двое человек. Также были госпитализированы четыре члена экипажа, на борту находились 10 граждан.

«Один человек в стабильно тяжелом состоянии. Его подняли в реанимацию, минуя приемный покой», — рассказал источник. 

Пожар на месте крушения был потушен. Отмечается, что самолет при соприкосновении с землей частично разрушился.

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