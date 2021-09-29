Самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за пассажирки, которой стало плохо

Самолет, летевший из Москвы в Барнаул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок, рассказали работники пресс-службы аэропорта РИА Новости.

«В ночь с 28 на 29 октября рейс, следовавший по маршруту Москва-Барнаул, совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине ухудшения самочувствия одной из пассажирок», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники нижегородского аэропорта также вызвали машину скорой медицинской помощи.