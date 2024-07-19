Самолет Ан-2 потерпел крушение на территории Армении, два человек погибли

Сегодня утром в Армении, недалеко от города Егвард в области Котайк, самолет Ан-2 потерпел крушение, в результате которого погибли два человека, сообщает РИА Новости.

После получения сообщения о катастрофе на место крушения была немедленно направлена оперативная группа. В настоящее время работами по ликвидации последствий аварии руководит исполняющий обязанности заместителя главы МВД Армении Егор Карапетян.

Ан-2, известный также как «кукурузник», представляет собой советский многоцелевой легкий самолет. Этот воздушный транспорт широко использовался и продолжает применяться в различных сферах, включая сельское хозяйство, спорт, грузовые и пассажирские перевозки, а также в военно-учебных целях.