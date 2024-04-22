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Самолет американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии
Истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку на границе Ирака с Сирией после запуска пяти ракет около базы коалиции в Ираке «Румалин». Об этом сообщает Reuters.
«Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности, сообщил, что из Ирака было выпущено более пяти ракет по войскам на базе коалиции в Румалине, но никто из американских военнослужащих не пострадал», – указано в сообщении.
Накануне портал Shafaq News проинформировал, что самолеты ВВС США уничтожили ракетную установку, из которой был обстрелян аэродром в Харраб-эль-Джейре. Авиаудар был нанесен по району Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада), откуда был произведен ракетный залп.
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