Самолет американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии

Истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку на границе Ирака с Сирией после запуска пяти ракет около базы коалиции в Ираке «Румалин». Об этом сообщает Reuters.

«Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности, сообщил, что из Ирака было выпущено более пяти ракет по войскам на базе коалиции в Румалине, но никто из американских военнослужащих не пострадал», – указано в сообщении.

Накануне портал Shafaq News проинформировал, что самолеты ВВС США уничтожили ракетную установку, из которой был обстрелян аэродром в Харраб-эль-Джейре. Авиаудар был нанесен по району Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада), откуда был произведен ракетный залп.