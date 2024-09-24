Самоколлаж, грим и бутафория: Чему будут учить столичные театралы на «Свободной сцене»?

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В казанском Доме актера им. Салимжанова до 27 сентября проходит Творческая лаборатория «Свободная сцена». Чему научатся специалисты, что с этими знаниями делать дальше — в материале «Татар-информа».

Для театральной лаборатории это уже XI сезон. Его основная задача — дать специалистам и всем причастным к театральной деятельности возможность выйти на новый уровень профессионального мастерства. К участию также были приглашены студенты театральных учебных заведений.

Дамир Натфуллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Республике Татарстан, как и во всех регионах, в соответствии с федеральными решениями театральному искусству уделяется особое внимание. Это все требует компетенций и педагогов. Важно, чтобы они шли в ногу со временем. Театральное искусство как индустрия не стоит на месте», — рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Одним из организаторов этой лаборатории является Союз театральных деятелей России, а в качестве педагогов выступают действующие театральные специалисты.

«Основная задача — ознакомить театральных педагогов и специалистов с теми современными средствами, знаниями, которые есть у театралов из столицы», — объяснил замминистра культуры РТ.

Анна Колейчук Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для дизайнера и художника Анны Колейчук воспоминания о Казани связаны с конструкторским бюро «Прометей», которое она посещала со своим отцом, художником-экспериментатором Вячеславом Колейчуком. Встречи с художниками и философами этого бюро, его главным создателем Булатом Галеевым внесли свой вклад в становление Колейчук как театрального специалиста.

«На этих мастер-классах я надеюсь показать несколько тем из программы моего отца, на основе которой я делала эксперименты в своей театральной деятельности», — поделилась Колейчук.

Наружная реклама, цирк, театр — опыт работы заведующего мастерскими «Электротеатра Станиславский» Олега Кочукова обширен.

Олег Кочуков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Хитрое сплетение всех этих профессиональных навыков мы стараемся сейчас применять в бутафории», — рассказал Кочуков.

В малых городах современные технологии могут быть недоступны, поэтому мастер-классы Кочукова направлены на то, чтобы познакомить участников лаборатории с новыми материалами и необычными методами работы с привычными фанерой, тканями и клеем ПВА.

«Мы приносим материал, чтобы с ним познакомить — как его обработать, красить, пилить. Если мы полюбили фанеру и все делаем из нее — это, на мой взгляд, неправильный подход», — считает Кочуков.

На занятиях художника-гримера Евгении Остроумовой участники освоят «теорию грима» — его драматургию и виды.

Евгения Остроумова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сценическое пространство позволяет использовать видимые иллюзии, которые невидимы на первый взгляд. Но при длительном рассмотрении или смене ракурса возникает ощущение, что перед тобой другой человек. Для сцены это один из способов деликатно обмануть зрителя, навести на какие-то мысли», — рассказал Остроумова.

Три дня — не очень большой срок для создания масштабных декораций или целого комплекса театральных костюмов, однако его достаточно, чтобы вдохновить и подарить импульс к работе. За три дня лаборанты однажды создали целый головной убор XIX века от самого каркаса до его готового варианта. Это изделие изготовили люди, которые никогда не создавали головных уборов.

Инна Мирзоян Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вот что значит квалификация мастера — способность зажечь и вдохновить. Я верю в наших мастеров», — сказала заведующая Кабинетом сценографии СТД РФ Инна Мирзоян.

Проект был учрежден в 2011 году при поддержке Министерства культуры РТ и СТД РФ. Художественный руководитель проекта — председатель СТД РТ и главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала Фарид Бикчантаев.

Эльмира Фатхуллина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Изначально лаборатория задумывалась как режиссерская. В течение 12 лет проект проходил в разных направлениях: детский театр, музыкальный театр, лаборатория для театральной администрации. В этом году мы выбрали направление для специалистов детских и молодежных студий», — рассказала директор Дома Актера им. М. Салимжанова Эльмира Фатхуллина.