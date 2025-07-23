Самокаты, ожоги и утопления: что угрожает детям летом в Татарстане
Лето – это период повышенного травматизма среди детей и подростков. По данным медицинских учреждений Татарстана, именно в теплое время года увеличивается число обращений с ушибами, ожогами, отравлениями и другими травмами. В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан рассказали о главных рисках, с которыми сталкиваются дети летом, и о том, как взрослые могут их минимизировать.
1. Безопасность на дороге
В Татарстане, как и по всей России, с каждым годом растет число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях при управлении велосипедами, самокатами и гироскутерами. Особенно много происшествий фиксируется в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Минздрав РТ напоминает об обязательном ношении шлема, а также наколенников, налокотников и перчаток. Исследования показывают, что шлем снижает риск черепно-мозговых травм в три раза.
Особенно внимательным нужно быть при управлении электросамокатом. Данное средство передвижения может развивать скорость до 25–30 км/ч. Падение с электросамоката чревато сильнейшими травмами.
Детям до 14 лет запрещено передвигаться по дорогам общего пользования на велосипеде. Разрешено движение по тротуарам, велодорожкам и в парках.
По данным Минздрава Татарстана, около 60% ДТП с участием детей происходят в момент пересечения проезжей части. В ведомстве призвали:
- переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора, даже если дорога пуста;
- не выбегать из-за транспорта и кустов – водитель может не успеть затормозить;
- с ранних лет ребенок должен придерживаться правила: «Остановись – посмотри – иди»;
- носить светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках. Особенно важно не забывать о них в вечернее и ночное время.
2. Падения с высоты
Каждое лето в Республике Татарстан фиксируются случаи выпадения детей из окон многоэтажек. В Минздраве РТ отметили: москитная сетка на окнах не спасает от трагедии – это лишь иллюзия безопасности. В связи с этим рекомендуется:
- устанавливать блокираторы окон – устройства, ограничивающие открытие окна более, чем на десять сантиметров;
- убрать мебель от окон, чтобы по ней ребенок не забрался на подоконник;
- объяснить ребенку последствия. Уже с малых лет лет дети способны усвоить, что выглядывать в окна опасно для жизни.
Детская тяга к лазанию по высоким местам – естественная часть взросления, но она не должна нести смертельную опасность для жизни подрастающего поколения. Часто травмы в районах РТ происходят на заброшенных стройках и гаражных массивах. Ребенку нужно рассказать, что лазать лучше в альтернативных предназначенных для этого местах, например, на скалодроме и спортивной площадке. Если ребенок упал, его нужно как можно скорее показать врачу, даже когда он не жалуется на самочувствие. Дело в том, что иногда повреждения внутренних органов дают о себе знать далеко не сразу.
3. Ожоги
Ожоговые отделения Татарстана принимают пациентов, пострадавших из-за открытого огня. Особенно это актуально для выездов на природу, пикников и дач.
Минздрав РТ призывает:
- взрослых контролировать использование петард и зажигалок либо вовсе не подпускать детей к разжиганию костра или мангала;
- держать в недосягаемости от детей горячие напитки, кипяток и разогретую посуду;
- не использовать народные средства при ожогах, как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не рекомендуется вскрывать пузыри и мазать жиром.
4. Утопления
С наступлением теплого периода года учащаются случаи гибели детей на воде. По данным спасательных служб Республики Татарстан, чаще всего местами утопления детей становятся:
необорудованные для купания места – карьеры, пруды, реки;
на дачных участках – в бассейны, бочки, колодцы;
общественные места. К сожалению, дети тонут и в оборудованных местах. Происходит это из-за отсутствия присмотр взрослых.
Родителей призывают никогда не оставлять ребенка у воды одного. Также его нужно снабдить спасательным жилетом, а не спасательным кругом – он не является надежным средством для поддержки на воде. Рекомендуется научить ребенка плавать с пяти лет, а также правильно реагировать на опасность. Дети должны уметь звать на помощь, не бояться кричать и махать руками.
5. Отравления
По информации Минздрава РТ, с наступлением каникул растет число отравлений медикаментами. Дети находят таблетки в аптечках, сумках, бардачках автомобилей.
В ведомстве призвали хранить лекарства в недоступных местах. Не стоит называть препараты «конфетками» или «вкусными». При подозрении на проглоченное лекарство – немедленно обратиться в скорую помощь.
Отдельно в Минздраве РТ остановились на смертельно опасных ягодах и грибах, которые дети могут по незнанию съесть. Ребята должны помнить: пробовать что-либо в лесу без разрешения взрослых, а также собирать и готовить незнакомые лесные дары запрещено.
Родителям рекомендуют проводить беседы со своими детьми, показывать им реальные примеры травматизма в новостях.
Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».