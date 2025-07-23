Самокаты, ожоги и утопления: что угрожает детям летом в Татарстане

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Лето – это период повышенного травматизма среди детей и подростков. По данным медицинских учреждений Татарстана, именно в теплое время года увеличивается число обращений с ушибами, ожогами, отравлениями и другими травмами. В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан рассказали о главных рисках, с которыми сталкиваются дети летом, и о том, как взрослые могут их минимизировать.

1. Безопасность на дороге

В Татарстане, как и по всей России, с каждым годом растет число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях при управлении велосипедами, самокатами и гироскутерами. Особенно много происшествий фиксируется в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Минздрав РТ напоминает об обязательном ношении шлема, а также наколенников, налокотников и перчаток. Исследования показывают, что шлем снижает риск черепно-мозговых травм в три раза.

Особенно внимательным нужно быть при управлении электросамокатом. Данное средство передвижения может развивать скорость до 25–30 км/ч. Падение с электросамоката чревато сильнейшими травмами.

Детям до 14 лет запрещено передвигаться по дорогам общего пользования на велосипеде. Разрешено движение по тротуарам, велодорожкам и в парках.

По данным Минздрава Татарстана, около 60% ДТП с участием детей происходят в момент пересечения проезжей части. В ведомстве призвали:

переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора, даже если дорога пуста;

не выбегать из-за транспорта и кустов – водитель может не успеть затормозить;

с ранних лет ребенок должен придерживаться правила: «Остановись – посмотри – иди»;

носить светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках. Особенно важно не забывать о них в вечернее и ночное время.

2. Падения с высоты

Каждое лето в Республике Татарстан фиксируются случаи выпадения детей из окон многоэтажек. В Минздраве РТ отметили: москитная сетка на окнах не спасает от трагедии – это лишь иллюзия безопасности. В связи с этим рекомендуется:

устанавливать блокираторы окон – устройства, ограничивающие открытие окна более, чем на десять сантиметров;

убрать мебель от окон, чтобы по ней ребенок не забрался на подоконник;

объяснить ребенку последствия. Уже с малых лет лет дети способны усвоить, что выглядывать в окна опасно для жизни.

Детская тяга к лазанию по высоким местам – естественная часть взросления, но она не должна нести смертельную опасность для жизни подрастающего поколения. Часто травмы в районах РТ происходят на заброшенных стройках и гаражных массивах. Ребенку нужно рассказать, что лазать лучше в альтернативных предназначенных для этого местах, например, на скалодроме и спортивной площадке. Если ребенок упал, его нужно как можно скорее показать врачу, даже когда он не жалуется на самочувствие. Дело в том, что иногда повреждения внутренних органов дают о себе знать далеко не сразу.

3. Ожоги

Ожоговые отделения Татарстана принимают пациентов, пострадавших из-за открытого огня. Особенно это актуально для выездов на природу, пикников и дач.

Минздрав РТ призывает:

взрослых контролировать использование петард и зажигалок либо вовсе не подпускать детей к разжиганию костра или мангала;

держать в недосягаемости от детей горячие напитки, кипяток и разогретую посуду;

не использовать народные средства при ожогах, как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не рекомендуется вскрывать пузыри и мазать жиром.

4. Утопления

С наступлением теплого периода года учащаются случаи гибели детей на воде. По данным спасательных служб Республики Татарстан, чаще всего местами утопления детей становятся:

необорудованные для купания места – карьеры, пруды, реки;

на дачных участках – в бассейны, бочки, колодцы;

общественные места. К сожалению, дети тонут и в оборудованных местах. Происходит это из-за отсутствия присмотр взрослых.

Родителей призывают никогда не оставлять ребенка у воды одного. Также его нужно снабдить спасательным жилетом, а не спасательным кругом – он не является надежным средством для поддержки на воде. Рекомендуется научить ребенка плавать с пяти лет, а также правильно реагировать на опасность. Дети должны уметь звать на помощь, не бояться кричать и махать руками.

5. Отравления

По информации Минздрава РТ, с наступлением каникул растет число отравлений медикаментами. Дети находят таблетки в аптечках, сумках, бардачках автомобилей.

В ведомстве призвали хранить лекарства в недоступных местах. Не стоит называть препараты «конфетками» или «вкусными». При подозрении на проглоченное лекарство – немедленно обратиться в скорую помощь.

Отдельно в Минздраве РТ остановились на смертельно опасных ягодах и грибах, которые дети могут по незнанию съесть. Ребята должны помнить: пробовать что-либо в лесу без разрешения взрослых, а также собирать и готовить незнакомые лесные дары запрещено.

Родителям рекомендуют проводить беседы со своими детьми, показывать им реальные примеры травматизма в новостях.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».