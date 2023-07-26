«ПДД и права для самокатов»: Общественники РТ предлагают обезопасить городскую среду

В Общественной палате Татарстана сегодня состоялось заседание круглого стола на тему: «Электросамокаты – тренд на безопасность в городской культуре». Представители власти и профильные ведомства обсудили с крупнейшими агрегаторами Татарстана, как сделать передвижение людей пользующихся электросамокатами более безопасным.

«Мы с этим вопросом сталкиваемся практически каждый день, особенно когда появляются пострадавшие. Сегодня нет цели убрать СИМ с улиц Казани. У меня была мысль предложить запретить электросамокаты и прочие средства передвижения и тогда не будет пострадавших, не будет напряжения на дорогах, но послушав всех выступающих я свое мнение поменял», – сказал заместитель Председателя Общественной палаты Республики Татарстан Мунир Гафиятуллин.

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По его словам, нужно обеспечить безопасность не только владельцев средств индивидуальной мобильности, но и окружающих. Он предложил найти решение этой задачи через законодательные акты.

«Нам нужно сделать, чтобы всем было безопасно и хорошо. Для этого есть только один путь – законодательные акты, надо четко прописать правила дорожного движения, тот, кто пользуется СИМ должен эти правила знать и соответственно сдавать. Еще у этих людей обязательно должны быть средства защиты. Если мы их не пускаем на дороги, у владельцев электросамокатов начинаются конфликты с пешеходами. Круглый стол позволил нам сегодня увидеть все эти моменты», – сказал он.

Все озвученные предложения от агрегаторов и профильных ведомств, которые озвучивались на круглом столе оформят протокольным решением и направят в общественный совет при Министерстве транспорта.

«Запрещать не будем, информацию передадим, отследим работу по этому вопросу», – дополнила руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ АНО «Центр по пропаганде БДД на транспорте «Движение без опасности» Наталья Горохова.

Также, на круглом столе агрегаторам сообщили, что они могут вносить свои предложения в общественную палату для обсуждения и их обязательно рассмотрят.