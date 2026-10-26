Самойлова добивается ограничения родительских прав Джигана на полгода

Блогер Оксана Самойлова намерена добиваться ограничения родительских прав рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко) на шесть месяцев, сообщила 26 октября «Известиям» её адвокат Ирина Кузнецова.

Адвокат Марина Дубровская добавила, что сторона в полном объёме поддерживает прежние требования: ограничить Джигана в родительских правах на полгода и до решения суда определить место жительства детей с матерью.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Защитники отметили, что Самойлова открыта к диалогу с бывшим супругом.

По предположению Дубровской, Самойлова рассчитывает, что Джигана впоследствии можно будет восстановить в родительских правах, если это окажется безопасным для детей.