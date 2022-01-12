Самой востребованной госуслугой у татарстанцев стала онлайн-запись на прием к врачу

В минувшем году жители Татарстана подали через республиканский портал госуслуг 13 698 184 заявления. Такие данные приводит Минцифры РТ.

Самой востребованной услугой у населения стала онлайн-запись на прием к врачу. В 2021 году на портале зарегистрировано 13 153 107 записей к медицинским специалистам, что составляет 96% от общего числа заявлений.

На втором месте по популярности — подача заявления на назначение ежемесячного пособия на ребенка. Таких заявлений зарегистрировано 65 408. На третьем месте оказалось назначение компенсации части родительской платы за детский сад. За этой услугой татарстанцы обращались 64 970 раз.

В настоящее время на портале оказывается 139 государственных и муниципальных услуг, 111 из них являются социально значимыми. Только за прошлый год жителям РТ стали доступны 76 таких услуг.

Ряд новых сервисов в 2021 году появился и на российском портале госуслуг. В их числе — получение сертификата о вакцинации от коронавируса и сертификата переболевшего Covid-19, подача заявлений в вузы, запись в детский сад и онлайн-проверка успеваемости учащегося, регистрация по месту пребывания, подача заявления на регистрацию транспортного средства и получение цифровой копии СТС.

В текущем году на портале госуслуг РФ предполагается внедрить еще порядка ста новых сервисов. Соответствующее постановление об этом в конце 2021 года подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.