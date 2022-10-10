104-летней долгожительнице из Челнов вручили подарки

В Набережных Челнах в рамках Декады старшего поколения чествовали долгожителей города. Как уточнили «Татар-информу» в администрации, в городе проживают 150 тыс. пенсионеров, в том числе по возрасту — более 129 тыс., по инвалидности — более 6 тыс. Перешагнувших столетний рубеж — 14 человек.

В Комсомольском районе поздравили старейшую местную жительницу Василису Шахматову. Исполняющий обязанности главы района Фидарис Хабибуллин посетил долгожительницу на дому, вручил ей подарок и пожелал здоровья, душевного спокойствия и благополучия.

Василисе Шахматовой 104 года. Она родом из села Сухой Донец Богучарского (Радчинского) района Воронежской области.

Ее родители были хлебопашцами в колхозе, воспитывали семерых детей. Василиса Григорьевна окончила восемь классов средней школы, а с 1936 года начала работать в совхозе «Сталинская ферма».

На работе она познакомилась с будущим супругом Иваном Лукьяновым. В 1939 году Василиса родила сына, а когда ему исполнилось два года, муж погиб на фронте.

В 1948 году Василиса Григорьевна переехала в Узловский район Тульской области, где работала в общежитии. Затем в 1949 году вышла замуж за Аркадия Шахматова.

В нулевых Василиса Григорьевна переехала в Набережные Челны, где по сей день проживает с семьей сына Алексея Лукъянова.