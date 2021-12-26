Самой любимой новогодней песней россиян остается детская песенка «В лесу родилась елочка»

Россияне назвали свои любимые новогодние песни. На первом месте в рейтинге оказалась детская классика — «В лесу родилась елочка», ее назвали 16% опрошенных, сообщает SuperJob.

Хит группы Дискотека Авария — «Новогодняя» любит каждый девятый (11%). Песню «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песню «Три белых коня» из фильма «Чародеи» отметили по 4% опрошенных.

Песня «Маленькой елочке холодно зимой» и «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко набрали по 3% голосов. В качестве любимой песни по 2% респондентов выбрали «Новогодние игрушки», «Снежинку» из «Чародеев» и песню «Снег кружится». Еще по 2% голосов получили иностранные хиты: «Happy New Year» от ABBA, «Last Christmas» от Wham! и «Jingle Bells».

Среди не столь популярных, но известных композиций респонденты назвали такие, как «Кабы не было зимы» из мультфильма «Трое из Простоквашино», «Дед Мороз» из «Ну, погоди!», «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «А снег идет», «Если у Вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также «Merry Christmas» и «Let It Snow».

Любимой праздничной песни нет у 12% россиян, уточняет SuperJob.