Самогонный аппарат стал причиной гибели женщины на пожаре в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне вечером в одном из частных домов в селе Билярск произошел пожар.

Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, пожарные во время разбора сгоревших конструкций нашли тело 65-летней хозяйки дома. ‎Дознаватели

‎Как рассказал муж погибшей женщины, вечером его супруга поставила самогонный аппарат на газовую плиту, чтобы приготовить спиртное.

Он вышел из дома в сарай кормить животных. По возвращении в дом открыл дверь и не смог войти внутрь из-за сильного задымления.