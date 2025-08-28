Самогонный аппарат стал причиной гибели женщины на пожаре в Татарстане
Накануне вечером в одном из частных домов в селе Билярск произошел пожар.
Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, пожарные во время разбора сгоревших конструкций нашли тело 65-летней хозяйки дома. Дознаватели
Как рассказал муж погибшей женщины, вечером его супруга поставила самогонный аппарат на газовую плиту, чтобы приготовить спиртное.
Он вышел из дома в сарай кормить животных. По возвращении в дом открыл дверь и не смог войти внутрь из-за сильного задымления.