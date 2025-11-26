Самого талантливого иностранного студента определили в Казани
В Казани состоялся ежегодный фестиваль «День иностранного студента», на котором определили самых ярких и талантливых студентов из других стран. В этом году заявки на участие подали более 40 студентов из 10 стран, представляющих все вузы города.
Мероприятие, организованное Министерством образования Татарстана и Молодежной Ассамблеей народов РТ при поддержке Исполнительного комитета Казани, Дома Дружбы народов Татарстана, Министерства по делам молодежи РТ и учебных заведений высшего профессионального образования Республики Татарстан проходило на площадке ДК имени Ленина.
Студенты соревновались в пяти номинациях, демонстрируя свои творческие способности: исполняли музыкальные композиции на родных языках, танцевали народные танцы и декламировали стихи.
По словам председателя Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Диляры Дамар, такие фестивали помогают студентам быстрее адаптироваться в республике и способствуют культурному обмену между участниками.
Мероприятие также поддерживает цели национального проекта «Молодежь и дети», объединяя образование и культурное развитие иностранных студентов, обучающихся в Татарстане.
«В этом году наш конкурс обрел новую, особую номинацию – "Душа России". С радостью наблюдаем за тем, как иностранные студенты увлеченно изучают русскую культуру и историю, а также с каким мастерством владеют русским языком. Это вдохновляет и радует! Мы благодарны нашему правительству за поддержку и содействие в развитии студентов. Особые слова благодарности нашему Раису Рустаму Минниханову, министерству образования, министерству молодежи и министерству культуры за создание всех необходимых условий для роста и развития молодежи», – отметила Дамар.
С приветственным словам к участникам Гала-концерта обратился первый заместитель министра образования РТ Рамис Музипов. Подчеркнув, что «День иностранного студента» – праздник системы образования, праздник Республики, Музипов отметил прекрасную ауру взаимодействия, комфорта и сотрудничества, дружбу между всеми национальностями и конфессиями, которая отличает Татарстан.
«Наша система образования многоконфессиональная и многонациональная. В нашем доме созданы прекрасные условия для обучения, воспитания, развития и получения профессии для каждого студента из любой страны», – подчеркнул Рамис Музипов.
В свою очередь руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин поздравил ребят с возможностью получать высшее образование в одном из самых красивых городов.
От лица Министерства по делам молодежи Татарстана студентов из разных стран приветствовал заместитель министра Владислав Усанов.
«Вы все талантливые ребята. Благодаря вам мы смогли посетить разные страны мира, познакомиться с различными традициями и обычаями. Каждый из вас несет большую миссию – сохранять традиции и приумножать их», – подчеркнул Усанов.
Как отметила в ходе награждения лауреатов фестиваля заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева, такие мероприятия показывают, что одно из самых больших достижений Татарстана – талантливые люди, которые искренне любят свою малую Родину и безгранично любят свою большую страну Россию.
По результатам работы жюри места распределились следующим образом:
Номинация «Вокал»
- III место – Азиз Гадамов, Республика Узбекистан
- II место – Алата Фернандез Араль Игнасио, Перу
- I место – Сабина Зарипова, Республика Азербаджайн
Номинация «Танец»
- III место – Анна Стельмашук, Республика Казахстан
- II место – «Командный ритм», Индия
- I место – Нино Басария, коллектив «Оцнеба», Грузия
Номинация «Музыка»
- III место – Цзя Цзишэнь, Китай
- II место – Ахмед Шехаб Ахмед Али, Египет
- I место – Мумиджон Юнусов, Насимчон Хошимов, Республика Таджикистан
Номинация «Театр»
- III место – Джемал Италмазова, Республика Туркменистан
- II место – Бикоко Мундембе Эфрэм, Франция
- I место – Хесел Гарлыева с коллективом «Ылхам», Республика Туркменистан
Номинация «Душа России»
- III место – Асадбек Абдихалилов, Республика Узбекистан
- II место – Айнур Халнепесова, Республика Туркменистан
- I место – Ян Ли, Китай
Обладателем Гран-при фестиваля «День иностранного студента» в этом году стал вокальный ансамбль «Юан фэн», состоящий из студентов Казанского федерального университета. В Казань участники коллектива приехали из Китая.