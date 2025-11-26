Самого талантливого иностранного студента определили в Казани

Фото: пресс-служба Молодежной Ассамблеи народов РТ

В Казани состоялся ежегодный фестиваль «День иностранного студента», на котором определили самых ярких и талантливых студентов из других стран. В этом году заявки на участие подали более 40 студентов из 10 стран, представляющих все вузы города.

Мероприятие, организованное Министерством образования Татарстана и Молодежной Ассамблеей народов РТ при поддержке Исполнительного комитета Казани, Дома Дружбы народов Татарстана, Министерства по делам молодежи РТ и учебных заведений высшего профессионального образования Республики Татарстан проходило на площадке ДК имени Ленина.

Студенты соревновались в пяти номинациях, демонстрируя свои творческие способности: исполняли музыкальные композиции на родных языках, танцевали народные танцы и декламировали стихи.

Фото: пресс-служба Молодежной Ассамблеи народов РТ

По словам председателя Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Диляры Дамар, такие фестивали помогают студентам быстрее адаптироваться в республике и способствуют культурному обмену между участниками.

Мероприятие также поддерживает цели национального проекта «Молодежь и дети», объединяя образование и культурное развитие иностранных студентов, обучающихся в Татарстане.

«В этом году наш конкурс обрел новую, особую номинацию – "Душа России". С радостью наблюдаем за тем, как иностранные студенты увлеченно изучают русскую культуру и историю, а также с каким мастерством владеют русским языком. Это вдохновляет и радует! Мы благодарны нашему правительству за поддержку и содействие в развитии студентов. Особые слова благодарности нашему Раису Рустаму Минниханову, министерству образования, министерству молодежи и министерству культуры за создание всех необходимых условий для роста и развития молодежи», – отметила Дамар.

Фото: пресс-служба Молодежной Ассамблеи народов РТ

С приветственным словам к участникам Гала-концерта обратился первый заместитель министра образования РТ Рамис Музипов. Подчеркнув, что «День иностранного студента» – праздник системы образования, праздник Республики, Музипов отметил прекрасную ауру взаимодействия, комфорта и сотрудничества, дружбу между всеми национальностями и конфессиями, которая отличает Татарстан.

«Наша система образования многоконфессиональная и многонациональная. В нашем доме созданы прекрасные условия для обучения, воспитания, развития и получения профессии для каждого студента из любой страны», – подчеркнул Рамис Музипов.

В свою очередь руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин поздравил ребят с возможностью получать высшее образование в одном из самых красивых городов.

От лица Министерства по делам молодежи Татарстана студентов из разных стран приветствовал заместитель министра Владислав Усанов.

Фото: пресс-служба Молодежной Ассамблеи народов РТ

«Вы все талантливые ребята. Благодаря вам мы смогли посетить разные страны мира, познакомиться с различными традициями и обычаями. Каждый из вас несет большую миссию – сохранять традиции и приумножать их», – подчеркнул Усанов.

Как отметила в ходе награждения лауреатов фестиваля заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева, такие мероприятия показывают, что одно из самых больших достижений Татарстана – талантливые люди, которые искренне любят свою малую Родину и безгранично любят свою большую страну Россию.

Фото: пресс-служба Молодежной Ассамблеи народов РТ

По результатам работы жюри места распределились следующим образом:

Номинация «Вокал»

III место – Азиз Гадамов , Республика Узбекистан

, Республика Узбекистан II место – Алата Фернандез Араль Игнасио , Перу

, Перу I место – Сабина Зарипова, Республика Азербаджайн

Номинация «Танец»

III место – Анна Стельмашук , Республика Казахстан

, Республика Казахстан II место – «Командный ритм», Индия

I место – Нино Басария, коллектив «Оцнеба», Грузия

Номинация «Музыка»

III место – Цзя Цзишэнь , Китай

, Китай II место – Ахмед Шехаб Ахмед Али , Египет

, Египет I место – Мумиджон Юнусов, Насимчон Хошимов, Республика Таджикистан

Номинация «Театр»

III место – Джемал Италмазова , Республика Туркменистан

, Республика Туркменистан II место – Бикоко Мундембе Эфрэм , Франция

, Франция I место – Хесел Гарлыева с коллективом «Ылхам», Республика Туркменистан

Номинация «Душа России»

III место – Асадбек Абдихалилов , Республика Узбекистан

, Республика Узбекистан II место – Айнур Халнепесова , Республика Туркменистан

, Республика Туркменистан I место – Ян Ли, Китай

Обладателем Гран-при фестиваля «День иностранного студента» в этом году стал вокальный ансамбль «Юан фэн», состоящий из студентов Казанского федерального университета. В Казань участники коллектива приехали из Китая.