«Самое тяжелое время – зима 1941-1942-го»: живущей в Челнах блокаднице исполнилось 95 лет

Фото из личного архива

Живущей в Набережных Челнах жительнице блокадного Ленинграда Нине Антоновне Старковой исполнилось 95 лет. О ее жизни рассказали в пресс-службе Минтруда Татарстана.

Нина Антоновна родилась 5 марта 1931 года в селе Фурзово Бельского района (на тот момент – Западной, затем Смоленской, Великолукской и, наконец, Тверской области). В 1932 году ее отца направили на политические курсы в Ленинград, и семья вместе с ним перебралась в северную столицу.

На момент начала блокады Ленинграда девочке было всего десять лет. Ее родители ушли на фронт, а Нина прошла через все тяготы осажденного города: голод, холод, постоянные бомбардировки. Несмотря на все испытания и юный возраст, она сохраняла веру в Победу.

После войны, окончив среднюю школу-восьмилетку, Нина здесь же, в Ленинграде, поступила в медучилище №18, где получила специальность медицинской сестры. В 1951 году вышла замуж за Валерия Старкова. Супруги воспитали троих детей. Сейчас у Нины Антоновны пятеро внуков и двое правнуков.

Нина Старкова посвятила свою жизнь медицине, проработав в общей сложности более 38 лет. В 1972-м она переехала в Набережные Челны, где сначала трудилась старшей медсестрой в детском саду, а затем на протяжении 15 лет – в 1-й городской детской больнице. За самоотверженный труд награждена медалями «За трудовую доблесть в 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».

Ветеран поделилась воспоминаниями об осаде Ленинграда. «Блокаду мы ощутили не сразу. Во-первых, слово „блокада“ еще не звучало, но [были] постоянные бомбежки, обстрелы. Это уже говорило о том, что близко и скоро совсем станет плохо. У нас на улицах стояли большие репродукторы, и там постоянно были сообщения. И тогда сказали, что замкнулось кольцо вокруг Ленинграда и началась блокада. Когда началась блокада, мне было десять лет. Нас учили бороться с „зажигалками“ (зажигательными бомбами – прим. Т-и), как выслеживать ракетчиков, лазутчиков, по сигналам которых немцы бросали снаряды. Дежурили в школе, школу охраняли, но это уже в 1942-м было. В 1941-м сидели по домам», – рассказала она о начале обороны города.

«Света не было, без воды, без топлива. Школа начала работать в сентябре, но из-за постоянных бомбежек и обстрелов мы уходили в бомбоубежища. Мы там сидим. Раздается команда „Отбой воздушной тревоги!“, поднимаемся в класс. И так весь день, до бесконечности. И нас всех распустили по домам. Какая учеба, когда есть нечего», – продолжила рассказ блокадница.

Отдельно Старкова остановилась о самом страшном эпизоде осады – первой блокадной зиме. «А хлеба всё меньше, меньше и меньше… Продуктов не стало, немцы разбомбили Бадаевские склады. Самый тяжелый год блокады для меня и для всех – это 1941-й – зима 1942-го. Потому что мороз был – 40 градусов. Больше такого мороза ни до, ни после в Ленинграде не было. Мороз, света нет, воды нет. Воду носили с Невы, из каналов. Нас раз в неделю водили в баню. Воду ведрами носили из Невы», – поведала она.

«В Ленинграде, где трупы валялись горами, не было эпидемии, не было завшивленности, не было тифа, не было дизентерии, потому что организация была отличная. Каждый делал больше, чем он мог сделать, поэтому город не сдался. Нас собрали после холодной, голодной зимы: по домам ходили девушки-комсомолки, узнавали, кто остался в живых из детей, и кого-то [отправляли] в ясли, кого – в детский сад или детский дом, в эвакуацию. Тех, кто не хотел никуда ехать, те стали ходить в школу. Мы стали в школе жить. Родители же на казарменном положении месяцами жили. Дети школьного возраста были предоставлены сами себе», – поделилась ветеран деталями того, как жизнь в блокадном городе постепенно становилась немного ближе к норме.

Блокадница также описала, как было организовано питание школьников: «Наши карточки все в школе были, нас кормили тем же, чем и всех. В 1943-м мы делали огороды вокруг школы, сажали там морковку, капусту, овощи. В столовой нас кормили так: например, суп из брюквы на первое, брюква на второе, сок из брюквы. Животов нет, все худые...»

Навсегда запомнился жителям города момент снятия блокады. «День снятия блокады я помню очень хорошо. Про день снятия блокады я знала заранее. Мама пришла с передовой и предупредила, что будет вот такой грохот стоять по всему Ленинградскому и Волховскому фронтам. Будут бить орудия одновременно. Это будет мол, общая пристрелка. Что такое пристрелка, мы, дети, знали. Мама сказала: „Не бойся и всем в классе скажи, чтоб не боялись. Будут окна дрожать, дом будет дрожать, не бойтесь, это будут наши стрелять“. Она же не могла сказать, что будет наступление. Вот так оно и случилось», – отметила Старкова.

«И по радио 27 января 1944-го мы узнали, что блокада прорвана и снята окончательно, и немцев от Ленинграда погнали. Нас собрали на митинг. Через Дворцовый мост мы шли на Исаакиевскую площадь. Было очень холодно, метель. Но все были радостные, что блокада прорвана. Все плакали, обнимались, целовались. В общем, это наш, ленинградский, День Победы. Для нас, ленинградцев, самый дорогой праздник. После митинга нас повели на Дворцовую площадь, на набережную, там был салют. Со всех боевых орудий, которые стояли на ростральных колоннах, которые на кораблях были, со всех зенитных батарей стреляли. Вот такой был салют. Это было что-то! Ракеты пускали», – завершила она свой рассказ.

Фото из личного архива.