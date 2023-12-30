«Самое сложное — замотивировать родителей на качественный результат»

Евгений Кубышкин: «Мы должны вместе понимать, для чего делаем определенную работу. Если просто «для себя», для домашнего музицирования, я с такими родителями и их детьми не работаю»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Детям не хватает систематических занятий дома»

– Евгений Валентинович, какой средний возраст преподавателей в вашей школе?

– Скажем так, почтенный. 55 плюс.

– Для вас этот показатель имеет значение?

– Да нет. Педагогический коллектив школы сформировался, здесь есть преподаватели, работающие по 40 лет. С моим приходом в январе этого года практически никто не уволился, все продолжают работать.

– Но есть же, наверное, еще такая вещь, как соответствие требованиям времени?

– Вы знаете, пока молодой преподаватель, только что окончивший вуз, научится качественно работать... Мне проще работать с педагогами, которые уже воспитали большое количество учащихся. Далеко не всегда молодой преподаватель лучше 65-летнего.

– Вы считаете, что уровень музыкального преподавания в постсоветское время упал, так ведь? Почему?

– Да, есть такая тенденция. Это связано с тем, что дети больше времени уделяют компьютеру и телефону, чем занятиям на музыкальном инструменте. В такой ситуации преподавателю непросто развивать гармоничную личность ребенка.

«Дети больше времени уделяют компьютеру и телефону, чем занятиям на музыкальном инструменте» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– То есть у современных детей более рассеянное внимание?

– Нет, на занятиях нет проблем с вниманием. Речь о том, что детям не хватает систематических занятий дома. Поэтому основную часть работы преподаватель вынужден проводить в школе. Дома дети тоже занимаются, но не все и недостаточно много. Так что да, по сравнению с советским временем уровень действительно снизился.

– А вы сами сейчас преподаете?

– Да, преподаю баян, аккордеон и гармонь. Могу сказать, что именно от преподавателя на 90 процентов зависит успех ученика. Если преподаватель заинтересован в том, чтобы его подопечный был лучшим по определенному направлению, он может максимально замотивировать его для домашних занятий.

В общем-то, это самое сложное в работе педагога-музыканта — замотивировать ребенка и его родителей на качественный результат. Даже не столько ребенка, сколько родителей. Успех складывается прежде всего из заинтересованности родителей и уже затем из способностей ребенка и таланта педагога. Если родители заинтересованы, а ребенок не очень способный, успех будет в любом случае. А вот если ребенок способный, но родители не заинтересованы, уже тяжелее.

Поэтому лично я начинаю мотивировать в первую очередь родителей, которые ко мне приходят. Мы должны вместе понимать, для чего делаем определенную работу. Если просто «для себя», для домашнего музицирования, я с такими родителями и их детьми не работаю.

«Именно от преподавателя на 90 процентов зависит успех ученика» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас процентов 70 учащихся из «простых семей»

– Допустим, родители понимают, что их ребенок явно одаренный, но отказываются серьезно с ним работать. Как они это в основном объясняют?

– Нехваткой времени. Сейчас же все родители заняты. А ребенок на начальном этапе не может быть предоставлен сам себе, с ним в любом случае нужно сидеть, заниматься и мотивировать. Родители тоже должны настраивать детей на конечный результат. Если этого нет, преподавателю очень непросто.

– Я в советское время рос на рабочей окраине, но помню, что не так уж мало детей ходило в музыкальную, художественную и тому подобные школы и кружки. То есть тогда дети из простых семей совсем не были исключением в таких заведениях. А как с этим сейчас?

– У нас процентов 70 детей из таких «простых семей». Музыкальные школы – для всех детей и родителей, а не только для обеспеченных.

Просто у каждого ребенка свои задачи. Кто-то хочет стать лауреатом конкурса «Созвездие-Йолдызлык», в этом случае на плечи родителей ложатся еще и костюмы, фонограммы и прочее. Кто-то хочет побеждать в конкурсе пианистов, тогда, естественно, нужно покупать музыкальный инструмент домой. Это относится и ко всем остальным специальностям — если родители не могут купить качественный инструмент, музыкальное развитие ребенка будет заторможено.

«Музыкальные школы – для всех детей и родителей, а не только для обеспеченных» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Но и раньше было точно так же. Я помню, что когда в четыре года пошел в музыкальную школу, дядя подарил мне тульский баян, который стоил практически месячную зарплату. А когда учился в колледже, пришлось покупать новый инструмент для продолжения музыкального образования. Тогда, в 1996 году, он стоил 4 миллиона рублей, то есть несколько месячных зарплат моей мамы. Хотя это был подержанный пятирядный инструмент.

– А кем работали ваши родители?

– Мама пятьдесят с лишним лет проработала на Казанском электротехническом заводе, была начальником бюро планирования. А отец довольно рано умер.

– Может, это не к вам вопрос, но тем не менее: российские выпускники музыкальных вузов сейчас конкурентоспособны на мировом рынке?

– Очень конкурентоспособны.

– Разве азиатские музыканты не вытесняют их в Европе?

– Может, и есть такая тенденция. Но российское образование, по крайней мере в то время, когда я заканчивал консерваторию, очень ценилось. В Казанскую консерваторию, как и в Московскую и Санкт-Петербургскую, откуда только не приезжали. Ехали именно к нам, чтобы иметь российский диплом. В Казани училось достаточное количество иностранных студентов – китайцев, корейцев, некоторые из них остались здесь. У меня, например, работает концертмейстер из Китая.

«Дома дети тоже занимаются, но не все и недостаточно много. Так что да, по сравнению с советским временем уровень действительно снизился» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Имиджевую политику музыкальных школ нужно менять полностью»

– С 1 сентября ваша школа поменяла статус: была музыкальной, стала школой искусств. Что это дает?

– С сентября все казанские школы, в которых успешно развиваются несколько направлений: художественное, хореографическое, музыкальное, – переименованы в школы искусств. В Казани по линии городского управления культуры семь таких учреждений.

– Сколько учащихся в вашей школе?

– 680 человек — 460 на бюджете и 220 на внебюджете. С сентября 2024 года увеличим контингент учащихся до тысячи.

– То есть практически на треть. За счет чего?

– В основном за счет групповых занятий по хореографии, изобразительному искусству. В этом году в сентябре открылось театральное направление, оно расширится до 200 человек. Художественное и хореографическое тоже увеличатся до 200 учащихся каждое.

– Здесь учатся в основном местные жители?

– 70 процентов – дети из Кировского и Московского районов, 30 процентов – из других районов Казани.

В школе обучаются 680 человек: 460 на бюджете и 220 на внебюджете Фото: culture.ru

– Это же неплохой показатель?

– Да, скорее даже хороший.

– Из 680 учащихся скольких вы знаете по именам?

– Треть знаю точно. А тех, кто активно участвует в жизни школы, в конкурсах и фестивалях, знаю и пофамильно.

– Не знаю тоже, к вам ли этот вопрос или, может быть, это вообще не считается проблемой, но когда я водил сына в музыкальную школу в центре Казани, бросалось в глаза, что родители и бабушки-дедушки, ожидая детей, часами тупо сидели в коридоре. С этим вообще можно что-то сделать?

– Да, это проблема. Сегодня в Казани нет ни одной музыкальной школы, которая могла бы обеспечить пребывание в своих стенах всех родителей, ждущих детей с занятий. И мне кажется, что имиджевую политику музыкальных школ нужно менять целиком и полностью. На будущее у нас в холле планируется показ для родителей концертных мероприятий, записей с концертов учащихся и преподавателей.

Но тут не все так просто. В некоторых школах родителей вообще не пускают дальше входной двери. А в других слишком много учащихся или слишком маленький холл. Вот у нас много учащихся, бывают дни, когда в школе одновременно находятся до 200 детей. Если запустить всех родителей, в холле они просто не поместятся. Их же нужно еще и посадить.

В ноябре в стенах школы прошел концерт известного виолончелиста Рустама Комачкова Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Хочется, чтобы концерты проходили три раза в неделю»

– Что еще у вас в планах?

– Мы хотим сделать нашу школу культурной площадкой не только Кировского и Московского районов, но и всего города. Эта работа уже началась, с января 2023 года в нашем концертном зале выступили несколько известных музыкантов из Москвы, Екатеринбурга и других городов. В том числе народные артисты России, такие как домрист Александр Цыганков, баянист Виктор Романько, известный виолончелист Рустам Комачков и другие музыканты. Наши преподаватели тоже проводят для родителей сольные концерты учащихся. Всего было больше 50 концертных мероприятий, а на 2024 год мы планируем довести их количество до 150. Хочется, чтобы концерты проходили три раза в неделю.

– Это бесплатные концерты?

– Не все. Когда приглашается народный артист России, то дорогу, гонорар и прочие расходы, естественно, берет на себя принимающая страна. Тогда концерты проходят на платной основе.

– И сколько стоят билеты?

– Цены варьируются в зависимости от статуса артиста и договоренностей.

В общем, основная задача на данный момент — чтобы в школе закипела культурная жизнь. Когда на сцене школы выступают известные инструменталисты и вокалисты, это вдохновляет и педагогический коллектив, и детей, и родителей. Прежде всего преподавателей, которые воочию видят уровень, к которому надо стремиться.

Планов много, но все расписывать сейчас не буду, тем более что что-то может реализоваться не сразу. Скажу только, что мы опираемся на Стратегию государственной культурной политики России на период до 2030 года и на Год семьи, объявленный в стране в 2024 году.

Кубышкин Евгений Валентинович – директор казанской Детской школы искусств №2.

Родился в 1982 году в Казани. Окончил Казанскую государственную консерваторию им. Н. Г. Жиганова. В 25 лет стал самым молодым в Татарстане директором музыкальной школы.

Среди учеников Е. Кубышкина шесть стипендиатов мэра Казани, стипендиат Фонда «Новые имена», участники концертных программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, победители общероссийского конкурса «Молодые дарования России».