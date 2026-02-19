Самое слабое звено Тутберидзе: сможет ли Петросян пробить «японский бетон» без ультра-си

Чистое, но довольно консервативное выступление Аделии Петросян в короткой программе подтвердило все опасения: без сложных элементов судьи российских фигуристов «сожрут» и не подавятся. Тем удивительнее, что тренерский штаб россиянки не заявил на произвольную ни одного ультра-си. «ТИ-Спорт» размышляет, почему Аделия «пасует» и чем это грозит.





Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Петросян и Тутберидзе не рискуют чтобы что?

Опубликованный контент на завтрашнюю произвольную программу на первый взгляд выглядит досрочной капитуляцией Аделии Петросян и ее тренеров. Или, по крайней мере, кажется боязнью потерять баллы перед решающим боем из-за сорвавшихся сложных элементов: у Аделии заявлены двойной аксель, каскады из тройных прыжков и сольные лутцы. Никаких четверных флипов или тулупов, которыми Аделия штамповала победы на внутренних стартах в России. На первый взгляд это кажется капитуляцией перед судейским корпусом, который в короткой программе ясно дал понять: лояльности ждать не стоит.

Сама Аделия в интервью после короткой программы была непривычно спокойна для своего возраста: «Я получила ровно столько, сколько загадала. Для меня было важно просто вернуться на этот уровень и почувствовать атмосферу». Однако больше похоже, что напускная уверенность — лишь маска. Без четверных прыжков отыграть шесть баллов у технически оснащенных японок практически невозможно, если те не допустят грубых ошибок.

Решение штаба Этери Тутберидзе выглядит странно, учитывая шестибалльное отставание от лидера, японки Ами Накаи. Да, судьи к Аделии были значительно более снисходительны, чем к Петру Гуменнику, но при чистом прокате они нашли комфортную позицию, где можно было не баловать россиянку сумасшедшими баллами, и не сделали этого.

Короткая программа только подтвердила опасения: чтобы россиянам выигрывать на этой Олимпиаде, нужно исполнять такие технические элементы, которые судьи никак не смогут проигнорировать. Очевидно, что с пятого места без квадов медаль не выгрызть — судьи не дадут.

Фото: fsrussia.ru

«Вторая оценка у Петросян будет ниже, как это случилось с Гуменником. Придется непросто», — предупреждает Александр Жулин.

Аделия уступает предшественницам в психологической стойкости?

Вера в Аделию среди отечественных поклонников фигурного катания сейчас проходит серьезные испытания. Многие уже успели разувериться в том, что не самая сильная в психологическом плане Аделия может сдюжить и пойти на сложные элементы, которые с легкостью позволяли себе ее предшественницы: Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова или Камила Валиева.

Самым понятным и снисходительным сегодня выглядит мнение, что отсутствие риска Аделии и ее штаба — следствие не лучшей физической формы после долгого перерыва в международных стартах и восстановления от травмы. Впрочем, этот тезис опять-таки разбивается о примеры других фигуристок. Та же Алина Загитова выигрывала на своей триумфальной Олимпиаде 2018 года в Корее, несмотря на череду микротравм. А в 2019 году она готовилась к соревнованиям с ногой, перевязанной эластичными бинтами.

Пока что все упирается в один простой вывод: Петросян выглядит как самая неуверенная фигуристка из всех титулованных воспитанниц штаба. Достаточно вспомнить ситуацию летом, когда Аделия из-за психологического срыва была готова отдать место в отборочных соревнованиях Алине Горбачевой. Психологическая нестабильность фигуристки уже тогда не внушала доверия, а теперь, в решающий момент, эта неуверенность может стоить России первых медалей на Олимпиаде.

Тактика «тишины»: риск или холодный расчет?

Однако отсутствие ультра-си в заявке может быть тонким психологическим ходом. В истории фигурного катания не раз случалось, когда заявленный «облегченный» контент в последний момент превращался в россыпь четверных, если того требовала ситуация на разминке.

Не стоит забывать слова Этери Георгиевны: «Мы будем смотреть по ее состоянию. Будут два тулупа — пойдем в два. Не будет — пойдем в один. Заниматься сумасшествием ради сумасшествия мы не станем».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время вчерашнего контрольного проката Петросян упала с четверного тулупа, однако все остальные элементы выполнила чисто. Среди удавшихся прыжков — каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенция из тройного лутца с двумя двойными акселями, каскад из тройного флипа с тройным тулупом, а также сольный тройной флип.

Но что примечательно, вне официального прогона спортсменке удалось дважды безупречно исполнить четверной тулуп. И это вновь к разговору о психологическом барьере нашей фигуристки. Она способна исполнить что угодно без приставки «официально», но как только появляется ответственность, то тут же начинает нервничать.

По сути, завтрашний день станет «Моментом X» всей Олимпиады для России. Пожалуй, эти соревнования остаются последним шансом на то, чтобы хотя бы одна медаль уехала домой. И вот тут перед нами встает интригующая развилка: либо мы увидим триумф классического «чистого» катания без риска, либо Аделия Петросян решится на экспромт и вернет в женское одиночное катание эпоху четверных прыжков.

Японский бетон и позиция охотника: расклады перед финалом

Ситуация на вершине таблицы после первого дня выглядит монолитно. Ами Накаи с ее 78,71 балла и Каори Сакамото создали себе комфортный задел. Японская школа сейчас находится на пике, и судьи охотно поощряют их за стабильность. Даже американка Эмбер Гленн, несмотря на помарки, оказалась выше Аделии в протоколах за счет второй оценки. Это создает ощущение «закрытого клуба», куда российскую фигуристку пускать не спешат.

Современное фигурное катание превратилось в игру политических весов, где чистота проката россиянки весит меньше, чем имя западной фаворитки. Тем не менее статус «темной лошадки» может сыграть Аделии на руку. На лидеров давит груз ответственности и близость золота, что часто приводит к срывам. Россиянка выйдет на лед под 20-м номером в сильнейшей разминке.

Фото: fsrussia.ru / Алексей Парф

Это позиция охотника. Если Петросян откатает свою программу «на разрыв» даже с тройными прыжками, но выполнит на максимальные уровни сложности вращения и дорожки, она создаст колоссальное давление на идущих следом. Но хватит ли этого для пьедестала? Большинство аналитиков сходятся во мнении, что без элементов ультра-си пробить судейский барьер в Милане будет крайне сложно.

Западная пресса уже называет ее выступление «посланием миру», отмечая, что даже в изоляции российская школа сохранила лицо. Итальянская публика ждет зрелища, и Аделия, несмотря на скромную заявку, остается главной интригой турнира.

«Шум на трибунах такой, будто мы на чемпионате России. Итальянцы ее полюбили», — отмечал в разговоре с «СЭ» легендарный тренер Алексей Мишин.

Завтрашний день покажет, что важнее: политические расклады или чистое творчество на льду.