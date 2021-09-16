«Самое главное — надежные»: больницам Татарстана подарили новые автомобили скорой помощи

Главным врачам 17 районных больниц Татарстана передали новые автомобили скорой медицинской помощи. Сертификаты на оснащение машинами им вручила заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

Фото: © Салават Камалетдинов

«У нас в республике немало очень добрых, хороших традиций. Одна из них — оснащение учреждений здравоохранения транспортом, так необходимым, чтобы как можно быстрее, оперативнее и качественнее оказывать помощь населению», — отметила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Машины были приобретены по распоряжению Правительства России за счет федерального бюджета. Теперь на помощь татарстанцам будет приезжать 21 новый автомобиль класса «В»: 19 машин марки «Газель Некст» и два авто «УАЗ Патриот».

Фото: © Салават Камалетдинов

Машины скорой помощи получили 17 центральных районных больниц.

Татьяна Ларионова подчеркнула, что передача новых машин серьезно поддержала отрасль таким необходимым для нее транспортом. Также она поблагодарила медиков, которые ежедневно спасают жизни, и водителей машин, от которых зависит время прибытия врача к пациенту.

Фельдшер отделения скорой медицинской помощи Зеленодольской ЦРБ Гузель Шамсутдинова рассказала, что новый транспорт необходим для работы на селе.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Это, конечно же, улучшит качество оказания медицинской помощи и своевременную доставку больных до медучреждений. Это очень важно для нас. Хотелось бы от лица тысяч моих коллег поблагодарить за это», — отметила медик.

Все новые автомобили оснащены современным медоборудованием отечественного производства и предназначены для оказания экстренной медицинской помощи врачебными бригадами, транспортировки и мониторинга состояния пациентов и проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе.

Главный инженер Бугульминской центральной районной больницы Андрей Ермолаев тоже обрадовался новому транспорту. Именно он следит за технической работой медицинского учреждения, обслуживание автопарка – его ответственность.

«Машина супер. Нам очень понравилась. Комплектация — „полный фарш“. Система мультимедиа, музыка, кондиционер. Всё есть, авто — огонь. Самое главное, что отечественного производства: надежная, легко доступны запчасти, если что вдруг сломается», — заметил он.

Получать «Газель Некст» бугульминцы приехали целой командой вместе с фельдшерами.

На данный момент служба скорой медицинской помощи Татарстана имеет 436 автомобилей разных классов.