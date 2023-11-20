«Самое главное — это человек труда»: Минниханов поприветствовал финалистов «Безнең заман»

В Казани, на сцене КРК «Пирамида», прошел заключительный Гала-концерт XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». В этом году участниками события стали более 1,5 тыс. самодеятельных артистов — представителей рабочих профессий из

190 предприятий и организаций республики.

Праздничный вечер открылся парадом лауреатов фестиваля. Участников торжества поприветствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самое главное для государства — это человек труда. Мы видим развитие фестиваля и поддержку у руководителей предприятий. Мы создали систему, благодаря которой все больше предприятий присоединяются к этому фестивалю. Но если руководители производств в этом не заинтересованы, ничего не получится. Хочу поблагодарить их за создание необходимых условий для рабочих коллективов. Благодаря им создаются условия творческого роста молодых сотрудников. В нашей стране много творческих людей, различных учреждений, но подобного проекта нет ни у кого. Только у нас, в Татарстане», — сказал он.

Конкурсанты проекта — молодежь от 18 до 35 лет, трудящаяся на татарстанских предприятиях. Это инженеры, слесари, врачи, электрики, учителя и представители других профессий. Для участия в Гала-концерте участникам предстояло пройти первые отборочные этапы в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани.

Участниками церемонии открытия также стали министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, вице-премьер республики Лейла Фазлеева, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и другие официальные лица.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олег Коробченко выразил слова благодарности в адрес организаторов фестиваля «Наше время — Безнен заман». По мнению министра, проведение такого события играет значимую роль в поддержке промышленности и популяризации рабочих специальностей.

«В такое непростое время фестиваль „Наше время — Безнең заман“ объединяет наших работников и делает нашу промышленность еще лучше. Приятно было наблюдать за каждым выступлением, сегодня для нас вы все победители!» — сказал он.

На сцене финалисты представили зрителям более 40 концертных номеров. Гости увидели фееричные музыкальные выступления народов Поволжья, зажигательные хореографические номера и юмористические скетчи, услышали патриотические песни о любви к Родине. Завершился музыкальный вечер исполнением всеми участниками фестиваля песни «Я люблю тебя, Татарстан».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что „Наше время — Безнең заман“ — это праздник молодости, красоты и таланта. «Как всегда огромный заряд творческой энергии, вдохновения, — сказал он, — На сцене выступили яркие, красивые и талантливые коллективы», — отметил он.

В этом году обладателем Гран-при стала команда ПАО «Нижнекамскнефтехим». Она получила Кубок Раиса РТ, подарки от спонсоров фестиваля и денежный сертификат на сумму 1 млн рублей. А специальный приз «Герой нашего времени» -— кубок и денежный сертификат на сумму 500 тыс. рублей — вручили команде ГБУ «Безопасность дорожного движения». Кроме того, были поощрены индивидуальные исполнители и творческие коллективы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году также появилась специальная номинация «Мудрость и наставничество», в которой были награждены руководители предприятий и главы районов.

Традиционно номера оценивало компетентное жюри под председательством заслуженной артистки России и народной артистки Татарстана Резеды Галимовой, сопредседателя — лауреата премии Правительства России в области культуры, генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова, заслуженного работника культуры РТ Владимира Аносова и других. Кроме того, в рамках проекта для участников прошли мастер-классы от членов жюри — ведущих мастеров искусств федерального и республиканского уровня.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, фестиваль «Наше время — Безнең заман», учрежденный Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.