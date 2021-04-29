«Самое главное — человек»: Участники праймериз «ЕР» посетили Тукаевский район

Для обеспечения достойного уровня жизни граждан России необходимо развивать экономику страны. Высокие экономические показатели позволяют государству проводить более активную и эффективную социальную политику. Об этом на встрече с жителями Тукаевского района РТ заявил участник предварительного голосования «Единой России», депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский.

«Самое главное — человек. Все, чем мы должны заниматься, — это обеспечение достойного уровня жизни человека, для того чтобы человек получил достойное и качественное обслуживание с точки зрения образования и медицины. Ему также должны быть предоставлены рабочие места. Для реализации этого нужно иметь сильную промышленность, основанную на научно-техническом прогрессе», — сказал он.

Помимо этого, для устойчивого и успешного развития промышленности в России необходимо добиться снижения процентных ставок по кредитам, привлечения долгосрочных инвестиций, а также сокращения налоговых обременений для предприятий, отметил спикер.

Особое внимание необходимо уделить проблемам сел и деревень, а также направить ресурсы для поддержки и развития сельских территорий. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

«Для сельхозпроизводителей должна быть продолжена программа льготного обеспечения техникой. Программа социального обустройства села должна быть не только продолжена, но и расширена. Конечно, должен быть решен вопрос газификации всех сел и деревень», — отметила парламентарий.

На встрече участников праймериз «Единой России» также выступил депутат Госдумы РФ Равиль Хуснулин, который поднял тему вовлечения молодежи в занятия спортом. По его мнению, необходимо популяризировать активный и здоровый образ жизни среди молодого поколения.

«Я состою в различный организациях, и это позволяет мне как депутату, как гражданину значительную часть молодежи вовлекать в занятия спортом, способствовать тому, чтобы они вели здоровый образ жизни и социализировались», — подчеркнул Хуснулин.

Подобные встречи пройдут во всех районах РТ. На мероприятиях участники предварительного голосования проведут самопрезентацию, расскажут о своих программных намерениях, обсудят с жителями актуальные вопросы и проблемы районов.

Данные встречи доступны для всех татарстанцев. Любой житель республики может посетить мероприятие и задать свой вопрос кандидатам. Из предложений и идей, поступивших от участников встреч, татарстанское отделение партии составит «народную программу».

Предварительное голосование «Единой России» на выборах в Госдуму РФ пройдет с 24 по 30 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госдуму РФ от партии «Единая Россия».