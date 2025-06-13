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Общество 13 июня 2025 09:17

Самое дешевое блюдо в столовой для депутатов Госдумы стоит 15 рублей

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Одно из блюд в столовой для депутатов Госдумы стоит 15 рублей. Это самое дешевое «кушанье» в «трапезной парламентариев». За эти деньги вы можете купить или «морковь свежую тертую», или «капусту раннюю натуральную». Именно так называются эти блюда в меню. Цена указана за 60 граммов, пишет РИА «Новости».

Самый дешевый суп обойдется в 120 рублей. За эти деньги вам нальют бульон куриный с яйцом (250 граммов). На «второе» – «блинчик с черной смородиной», который стоит 130 рублей. Самое бюджетное холодное блюдо стоит 90 рублей. За эту сумму посетители могут взять сало соленое (30 граммов).

#Госдума #еда #цены
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