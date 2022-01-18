Самое большое количество неиспользуемых сельхозземель выявлено в пяти районах Татарстана

Самое большое количество неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения выявлено в пяти муниципальных районах Татарстана. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества.

По словам докладчика, это Верхнеуслонский (15 844 га), Елабужский (13 215 га), Лаишевский (9 345 га), Мамадышский (8 752 га) и Альметьевский (8 645 га) районы.

Аглиуллин подчеркнул, что всего за прошлый год в республике обнаружено более 113 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель.

«Актуальным остается вопрос нецелевого или неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, – сказал он. – Для принятия мер по прекращению прав на землю в связи с их неиспользованием в Управление Россельхознадзора по РТ направлены материалы дел по административным правонарушениям в отношении пяти собственников земельных участков».

Аудитор Счетной палаты Татарстана Александр Якупов добавил, что в прошлом году в Балтасинском районе было установлено семь фактов нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Он заметил, что кроме самого факта нарушения земельного законодательства использование участков без перевода в надлежащую категорию влияет и на доходную часть бюджета.

«В ходе контрольных мероприятий в одном из районов было установлено, что стоимость квадратного метра земли сельхозназначения, которая фактически использовалась в промышленных целях, составляла три рубля. Стоимость одного квадратного метра соседнего участка, переведенного в земли промышленности, составляла 163 рубля. Таким образом, доход местного бюджета от указанного земельного участка может быть увеличен в десятки раз», – уточнил аудитор.

Якупов отметил, что на землях сельхозназначения во время проверок обнаружились различные объекты, например, сферы обслуживания, торговли, а также асфальтовый завод. При этом самое большое количество фактов нецелевого использования сельхозземель приходится на несанкционированную разработку карьеров по добыче полезных ископаемых.

Так, например, в Азнакаевском районе на нескольких земельных участках сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, осуществлялась добыча щебня. При этом кадастровая стоимость земельного участка определялась как для сельхознужд. Из-за того, что участок не был переведен в надлежащую категорию, местный бюджет только по налогу на землю недополучал около 1 млн рублей ежегодно.

«Есть замечания и к органам местного самоуправления по распоряжению земельными участками. Так, при проверке в Балтасинском районе установлено, что муниципалитетом заключено четыре договора на аренду участков сельхозназначения. При этом фактически они использовались в промышленных целях – было размещено производство бетонных изделий. В результате – недопоступление в местный бюджет денежных средств, так как арендная плата за них взималась как за земли сельхозназначения, то есть пониженная», – заявил докладчик.

Он также сообщил, что в одном из поселений Актанышского района земельный участок сельхозназначения был оформлен для добычи песка для нужд поселения. «Это не требует перевода участка в земли промышленности. В то же время было установлено, что средняя глубина карьера составляла 10 – 15 метров, что до трех раз превышает законодательно установленный максимальный размер в пять метров. Кроме того, площадь разработки превышала в три раза максимально установленные Минэкологии параметры. В результате таких действий сумма недопоступлений в местный бюджет по налогу на добычу полезных ископаемых составила более 2,1 млн рублей», – заключил Якупов.