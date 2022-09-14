Управление ЗАГС: Возможности влиять на разводы очень ограничены

В Татарстане самое большое количество заочных решений судов о разводах за семь месяцев этого года зафиксировано в Муслюмовском, Арском и Бавлинском районах. Это более 50% всех судебных решений, сообщил заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Ренат Ахметзянов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Значительное количество решений судов о расторжении брака принимается в Татарстане заочно. Но в Агрызском, Алькеевском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском районах судами за указанный период не вынесено ни одного заочного решения», — сказал докладчик.

Ахметзянов уточнил, что в Татарстане за семь месяцев этого года 6535 разводов зарегистрировано по решению судов, что составляет 80% от их общего числа. В Алькеевском и Атнинском районах этот показатель равен 100%.

«Необходимо признать, что возможности органов ЗАГС, связанные с оптимизацией динамики разводов, по-прежнему очень ограничены. Анализ ведомственной статистики показал, что в прошлом году 11 739 расторжений браков были зарегистрированы органами ЗАГС по решениям судов, что составляет 79% от их общего числа. В Аксубаевском районе этот показатель составил 100%», — констатировал замначальника управления.

По его словам, согласно Семейному кодексу России именно суд вправе принимать меры по примирению супругов. «Поэтому совершенствование механизма расторжения брака, возможно, обязательное применение процедуры медиации (досудебного примирения) становится одной из актуальных задач», — подчеркнул докладчик.

Основной акцент, по мнению Ахметзянова, должен быть сделан на работе с семьями, имеющими «потенциал длительного сохранения брачных уз» и ориентированными на рождение детей.

«Учитывая, что основной функционал сотрудников органов ЗАГС связан с юридическими вопросами, наверное, назрела необходимость поставить вопрос об определении какого-то самостоятельного центра ответственности за реализацию семейной политики», — резюмировал он.