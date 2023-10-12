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Самодельный пистолет, патроны и порох изъяли полицейские у жителя Высокогорского района
В конце сентября, во время операции «Арсенал» полицейские в Татарстане выявили 19 случаев незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Так, в Высокогорском районе у 36-летнего местного жителя правоохранители нашли охолощенный автомат, сигнальный пистолет, самодельный пистолет, незарегистрированное охотничье ружье, 332 патрона различных калибров и 731,2 грамм пороха. В результате возбуждено уголовное дело.
Также у 35-летнего жителя села Бикбулово в Мензелинском районе изъяли 170 патронов различных калибров и 227,5 грамм пороха. По данному факту решается вопрос о возбуждении углового дела.
Всего с 25 по 29 сентября из незаконного оборота изъято 15 единиц огнестрельного оружия.
В МВД Татарстана напомнили, что добровольная сдача оружия, которое находится у человека незаконно, освобождает его от уголовной ответственности.
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