Само не пройдет: врачи о сигналах сердца, которые нельзя игнорировать

Десятки тысяч татарстанцев стоят на учете с сердечно-сосудистыми патологиями, но реальные цифры выше. Многие просто игнорируют сигналы, которые приводят к инфаркту или инсульту. О том, как этого избежать и что делать, если катастрофа уже произошла, говорили сегодня врачи на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню сердца.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждый второй житель Татарстана страдает от гипертонии

29 сентября во всем мире отметят День сердца. Дата была установлена в 1999 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Цель этой памятной даты – повысить осознание опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний. Напомним, сегодня именно эта категория болезней является главной причиной смертности в мире.

«Когда мы обсуждаем различные заболевания, чаще всего говорим о том, как их лечить и каков прогноз. А нам нужно привлечь внимание людей к профилактике, а не только к лечению уже возникшей патологии. Весь мир сейчас фокусирует внимание на тех стадиях жизни, когда факторы риска уже есть, а может быть, их еще и нет. Очень важно напоминать, что сердце можно сохранить здоровым», – подчеркнула на пресс-конференции в «Татар-информе» главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам Зульфии Ким, более половины жителей и республики, и страны сегодня страдают от гипертонии. На диспансерном учете с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями стоят порядка 50 тысяч татарстанцев.

«Но мы прекрасно понимаем, что это не истинные цифры. Это только те люди, у которых официально диагностировано заболевание», – констатировала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ.

«Если сердце здорово, то и головной мозг чувствует себя в безопасности»

Главный внештатный специалист ангионевролог Минздрава РТ Марат Сайхунов напомнил о связи сердца и головного мозга.

«Если сердце здорово, то и головной мозг чувствует себя в безопасности. Около 20% инсультов непосредственно связаны с заболеванием сердца. Речь идет о кардиоэмболическом инсульте, когда в полости сердца образуются тромбы, и они с током крови попадают в сосуды головного мозга», – объяснил доктор.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С того момента, как тромб закрывает просвет сосуда, в головном мозге начинают погибать нервные клетки. Каждую минуту их погибает порядка 2 миллионов. За час это число может дойти до 120 миллионов. Последствия могут быть самыми печальными. Вот почему при первых же признаках инсульта нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. К этим признакам Сайхунов отнес нарушение речи, асимметрию лица и слабость в конечностях, как правило, с одной стороны тела.

Врачи напомнили и главный признак инфаркта миокарда. Это появление давящих, жгучих, сжимающих болей за грудиной после физической и эмоциональной нагрузки.

Ангионевролог привел статистику: лишь четверть пациентов обращаются в больницу в первые часы после начала инсульта. Большинство ждет, пока симптомы пройдут сами собой. Но само не пройдет, подчеркивают медики.

«Другая проблема – неконтролируемое артериальное давление. Пациенты приезжают с давлением за 200. Узнаем, когда последний раз включали тонометр. Мужчины говорят, что делали это, когда призывались в армию, а женщины – когда последний раз лежали в роддоме. Призываю всех контролировать давление и принимать назначенные препараты регулярно, независимо от того, какое давление. Мы пьем их не для того, чтобы понижать, а для того, чтобы не повышалось», – подчеркнул Марат Сайхунов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый пациент нуждается в осмотре реабилитационной команды»

Инфаркт и инсульт – это ситуации, которые в момент способны кардинально поменять жизнь человека и его семьи. Даже если непоправимого удалось избежать, впереди пациентов ждет долгий путь восстановления, возвращения к нормальной жизни. Главный специалист по медицинской реабилитации Управления здравоохранения Казани Эльмира Хусаинова рассказала, как в Татарстане выстроена система восстановления после сосудистых катастроф.

«В 2025 году в республике прошли медицинскую реабилитацию свыше 16 тысяч пациентов. Из них 8 тысяч – на этапе круглосуточного стационара, остальные – амбулаторно», – сообщила она.

В Республике Татарстан организована трехэтапная медицинская реабилитация. Первый этап проводится на базе сосудистых центров. Ранняя реабилитация начинается в течение первых 48 часов после госпитализации.

«Междисциплинарная реабилитационная команда из профильных врачей начинает работу уже в реанимации. Первостепенная задача – снизить риски осложнений. Это профилактика тромбозов вен, пневмонии, осложнений после нарушения функции глотания. Эти осложнения замедляют восстановление и удлиняют время нахождения пациента в реанимации», – объяснила Эльмира Хусаинова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Второй этап начинается, когда пациент уже стабилизирован. Здесь подключаются физиотерапия, индивидуальные и групповые занятия лечебной физкультурой. Активно работают медицинский логопед и медицинские психологи. Специалисты по эргореабилитации восстанавливают не только двигательную функцию, но и функции самообслуживания.

Третий этап – дневные стационары, амбулаторная служба, поликлиническое наблюдение профильных специалистов. Также работает санаторно-курортное лечение, куда можно направить пациентов трудоспособного возраста после стационара.

«Каждый пациент нуждается в осмотре междисциплинарной реабилитационной команды. Есть пациенты с легкими нарушениями, которые могут себя обслуживать. Их можно выписать с маршрутом на третий этап. Пациенты с более тяжелыми нарушениями обязательно должны быть переведены в стационар для второго этапа», – подчеркнула Хусаинова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Что такое кардиореабилитация?

«Актуальность реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром, не вызывает сомнений. По данным официальной статистики, порядка 500 тысяч человек в России ежегодно переносят ОКС, около трети из них – это инфаркты миокарда», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями горбольницы №7 Казани Ляйсан Гумарова.

Основным осложнением инфаркта является развитие хронической сердечной недостаточности. Укрепить состояние пострадавшего сердца призвана кардиореабилитация. По словам врача, во всем мире она признана эффективной методом для того, чтобы не допустить повторной госпитализации.

«Что подразумевает собой кардиореабилитация? Помимо медикаментозного лечения, подбирается индивидуальная физическая нагрузка. Проводятся кардиотренировки под контролем ЭКГ. При выписке мы объясняем, как вести дальнейший образ жизни, возможен ли полноценный возврат к труду», – рассказала Ляйсан Гумарова.

Она отметила важность поддержания физической активности. Избежать осложнений поможет обычная ходьба, но нужно подбирать правильный темп.

«У нас есть возможность реабилитации. Наши реабилитологи действительно работают очень эффективно. Но давайте все-таки говорить о том, как изначально избежать развития катастроф», – призвала Зульфия Ким.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Диспансеризация обнаружит у пациента факторы риска, даже если его ничего не беспокоит»

«Катастрофы случаются, потому что далеко не каждый вовремя обращается за медицинской помощью. Не каждый приходит и на диспансеризацию. А ведь диспансеризация – это инструмент, который позволяет обнаружить у пациента факторы риска даже тогда, когда его ничего не беспокоит», – добавила главный кардиолог Минздрава Татарстана.

С 1 сентября этого года диспансеризация была расширена. Сегодня каждый может пройти оценку не только общего холестерина, но и развернутого липидного профиля – с периодичностью раз в 3 года или 6 лет, в зависимости от возраста. Один раз в жизни можно оценить уровень липопротеина (а) – еще одного компонента липидного профиля.

«В ближайшее время в диспансеризацию будет включено ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий и ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты. Это позволит выявить ранние доклинические признаки атеросклероза», – объяснила кардиолог.

По словам врачей, рациональное отношение к здоровью – это регулярная сдача анализов. Каждый взрослый человек должен знать три своих показателя: уровень холестерина, глюкозы и артериальное давление. Общий холестерин у здорового человека не должен превышать показателя 5,5 ммоль/л. Верхняя граница нормы для глюкозы такая же. Артериальное давление не должно быть выше показателя в 140 на 80, отметили медики.

В завершение беседы Зульфия Ким перечислила простые, но эффективные правила, которые помогут сохранить здоровье сердца.

1. Спите не менее восьми часов.

2. Следите за весом.

3. Откажитесь от никотина и алкоголя.

4. Не ешьте много соли, откажитесь от газированных напитков, ешьте достаточно овощей.

5. Ведите подвижный образ жизни.